飼い主さんがお風呂に入っている間、猫さんはお母様の膝の上で…？お母様と出会って1か月も経っていないとは思えないほどのそのくつろぎっぷりが、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「めっちゃリラックスしてる、かわいい！」「十年も一緒にいるような態度好き」といったコメントが寄せられました。

【動画：母と出会ってからまだ1か月も経っていないのに……元迷い猫が見せた『まさかの行動』】

お風呂から出てきたら…

YouTubeチャンネル『ぼたんびより』に投稿されたのは、黒白ハチワレ猫の「ぼたん」くんが見せた驚きの姿。この日、飼い主さんがお風呂から出ると、ぼたんくんがお母様の膝の上で堂々とくつろいでいたのだといいます。

お腹を丸出しにして背中を預けた姿は、野性をどこかに忘れたような完全なるリラックスモード。前足をペロペロして優雅に毛づくろいをしていたそうで、飼い主さんに気づくと一旦動きを止め、「何か問題でも？」とでも言いたげな表情で見つめてきたそうです。

くつろぎすぎなぼたんくん

お風呂中からずっとこの調子だったそうで、何年も共に過ごしてきたかのような雰囲気を出しているぼたんくんですが…。なんと元迷い猫で、お母様と出会ってまだ1か月も経っていないというのですから驚きです！飼い主さんも「なんだこの猫は」と、笑いが止まらなかったのだとか。

それからもぼたんくんは夢中で毛づくろいをして、ご自慢のスーツを着ているような素敵な模様をたっぷりと見せてくれていたそう。もふもふなお腹やちょこんと揃った後ろ足、顔を洗う仕草や飼い主さんをチラ見しながらの前足ペロペロまで、全てが愛らしいです。

優しいお母様に安心しきり

普段は膝の上に長居することはないそうなので、よほど居心地が良かったご様子。終始落ちないようにと手を添えてくれていたお母様の優しさや気遣いも、ぼたんくんが安心や信頼を寄せる要因だったのかもしれません。

その後、寝返りを打つようにくるりと回転し、今度はお尻を支えてもらいながら向き合う体勢に。すっかり心を許した大好きなお母様に、可愛く甘え続けるぼたんくんなのでした。

投稿には「ここはずっとぼくのばしょでしたけど？って顔しちゃってぇ…」「ぴったり甘えて、可愛いなあ♡」「居心地のいいお膝なんですね♡」「優雅ですわ～」「行儀良く座っているのが可愛い～♡」「安心しきってますね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ぼたんびより』では、ぼたんくんと飼い主さんご家族の日常の様子が投稿されています。犬派だった飼い主さんたちを見事に猫沼にハマらせた、懐っこいぼたんくんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ぼたんびより」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。