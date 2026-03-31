出店パートナーを募集開始！アソビナ「DELIGRAPHICS」

記事ポイント 受注生産型で在庫リスクなし、製造・発送は運営側が対応コンセプト設計からブランド育成まで一貫サポートクリエイター・ショップ向け出店パートナー募集を本格強化 受注生産型で在庫リスクなし、製造・発送は運営側が対応コンセプト設計からブランド育成まで一貫サポートクリエイター・ショップ向け出店パートナー募集を本格強化

DELIGRAPHICSは、受注生産型でオリジナルグッズの製造・発送を代行し、在庫を持たずに販売できるECプラットフォームです。

ブランドのコンセプト設計やターゲット設定など、ブランディングの段階からサポートが受けられます。

現在、イラストレーターやカフェ・ショップオーナーなど幅広い事業者に向けて出店パートナーの募集を本格強化しています。

アソビナ「DELIGRAPHICS」出店パートナー募集

運営: 株式会社アソビナ（東京都千代田区）サービス名: DELIGRAPHICS（デリグラフィックス）エントリー: 公式サイトにて受付中

DELIGRAPHICSは「”着る”ことで始まる物語」をコンセプトに、オリジナルグラフィックをTシャツやバッグなどのアパレルアイテムとして展開できるプラットフォームです。

受注生産型モデルを採用しているため、在庫リスクを抑えながら販売できます。

製造や発送オペレーションは運営側が担うため、出店者は企画や発信に集中できます。

近年、SNSを活用して世界観を発信するカフェやライフスタイルショップが増える一方、「オリジナルグッズを作りたいが在庫が不安」「物販まで手が回らない」といった課題も多く聞かれます。

DELIGRAPHICSでは、店舗ロゴやオリジナルキャラクター、キービジュアルを活かしたグッズ展開をサポートし、ブランドの世界観を”着られる形”で拡張する仕組みを整えています。

リアル店舗のファンコミュニティをオンライン販売へとつなげる導線づくりにも対応しています。

ブランド育成まで一貫サポート

運営元のアソビナは数多くのアパレル製造を手がけてきた実績を持ち、そのノウハウを活かした「ブランドとして育てる」視点でのサポートを提供しています。

商品製作にとどまらず、コンセプト設計やターゲット設定、世界観づくりなど、ブランディングの段階から伴走します。

単発のグッズ販売ではなく、継続的に支持されるブランド構築を支援するのが特徴です。

今後は出店者にフォーカスしたコラボレーション記事や特集コンテンツも強化予定で、オーナーやクリエイターのストーリーを深掘りした発信も行います。

ジャンルはアート、ストリート、キャラクター、ロゴデザイン、ショップブランドなど多様な表現を歓迎しています。

出店希望パートナーのエントリーは、DELIGRAPHICS公式サイトにて受付中です。

DELIGRAPHICSは受注生産型で在庫を持たずにオリジナルグッズの販売を始められるプラットフォームです。

製造・発送を運営側が担うため、クリエイターやショップオーナーは企画と発信に専念できます。

コンセプト設計からブランド育成まで一貫したサポートが受けられるのも大きな強みです。

DELIGRAPHICS出店パートナー募集の紹介でした。

よくある質問

Q. DELIGRAPHICSに出店できるのはどのような人ですか？

A. イラストレーターやグラフィックデザイナー、フォトグラファーなどのクリエイターのほか、オリジナルグッズを展開したいカフェ・ショップ・ブランド運営者など幅広い事業者が対象で、アートやストリート、キャラクターなどジャンルは問いません。

Q. 在庫を持たずにグッズ販売を始められますか？

A. はい、DELIGRAPHICSは受注生産型モデルを採用しているため、在庫リスクを抑えながら販売できます。

A. 製造・発送オペレーションも運営側が担うため、出店者は企画や発信に集中できます。

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