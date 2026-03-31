福岡発の実験プログラムが始動！アクロス福岡「ACROS LAB(アクロスラボ)」

記事ポイント 社会包摂・次世代育成・文化振興の3テーマで文化芸術による社会課題解決を可視化障がい者アート支援から国際音楽セミナーまで多彩なプログラムが展開中特設サイト「ACROS LAB」で共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へつなぐ 社会包摂・次世代育成・文化振興の3テーマで文化芸術による社会課題解決を可視化障がい者アート支援から国際音楽セミナーまで多彩なプログラムが展開中特設サイト「ACROS LAB」で共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へつなぐ

アクロス福岡が、文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動を発信する特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開しています。

社会包摂・次世代育成・文化振興という3つのテーマのもと、障がい者の芸術活動支援から国際レベルの音楽セミナーまで多彩なプログラムが展開されています。

活動を可視化することで共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へと循環させる情報プラットフォームとして機能しています。

アクロス福岡「ACROS LAB(アクロスラボ)」

運営: 公益財団法人 アクロス福岡サイト名: ACROS LAB（アクロスラボ）柱: 社会包摂 / 次世代育成 / 文化振興・ファン拡大

「ACROS LAB(アクロスラボ)」は、アクロス福岡が第6次中期経営計画で掲げるビジョン「未来につなぐ」の中核施策として開設した特設情報サイトです。

文化芸術を通じた社会課題解決の取り組みを3つのテーマで整理し、随時更新しながら発信しています。

社会包摂

あらゆる人が等しく文化芸術を楽しめる環境づくりを推進するプログラムが揃っています。

「アクロス福岡 みんなのアート展『わたしもよう』」では、障がいのある方々の芸術活動を支援し、作品発表の場を創出しています。

「アクロス・こども文化芸術体験」は、文化芸術を通じて里親家庭と地域社会をつなぐ循環型プログラムです。

次世代育成

文化芸術に携わる子どもや若手人材の育成を支援するプログラムが充実しています。

「福岡ジュニアオーケストラ」は福岡県初の子どもによるオーケストラで、定期演奏会や海外交流も実施しています。

「夏休みこども手作り体験(伝統工芸体験)」は、福岡の伝統工芸を”学び・作り・楽しむ”体験型プログラムとして提供しています。

「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー」では、ミュンヘン国際音楽セミナーとの提携により、世界レベルの音楽レッスンが受けられます。

文化振興・ファン拡大

日常に文化芸術を根づかせ、新たな参加者・支援者を広げる取り組みも展開されています。

「福岡シンフォニーホール オープンステージご招待」は、”ひらかれた文化施設”を目指した記念事業として位置づけられています。

「アクロス・クラシックふぇすた」は、子どもからプロまで楽しめる体験型音楽祭です。

「アクロス・ミュージックキャラバン in ONE FUKUOKA BLDG.」では、天神周辺地域と連携しながら演奏者の活動機会が創出されています。

「ACROS LAB(アクロスラボ)」は社会包摂・次世代育成・文化振興という3つの軸で、文化芸術が社会に果たす役割を具体的に示しています。

障がい者支援から国際音楽教育まで、多様なプログラムを一つのサイトで確認できます。

文化芸術の力で社会課題に向き合うアクロス福岡の活動は、共感の輪を広げながら未来へと循環し続けています。

ACROS LAB(アクロスラボ)の紹介でした。

よくある質問

Q. ACROS LAB(アクロスラボ)はどのようなサイトですか？

A. アクロス福岡が運営する特設情報サイトです。

文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動を「社会包摂」「次世代育成」「文化振興・ファン拡大」の3テーマで可視化し、共感の輪を広げることを目的としています。

取り組み紹介記事は随時更新されています。

Q. どのようなプログラムが紹介されていますか？

A. 障がいのある方々の芸術活動を支援する「みんなのアート展『わたしもよう』」、福岡県初の子どもによるオーケストラ「福岡ジュニアオーケストラ」、ミュンヘン国際音楽セミナーと提携した「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー」など、幅広いプログラムが紹介されています。

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