注目の取り組みを実施！pL LEHMANN「MICROシリーズ TIC35-90」

記事ポイント USB接続と専用ドライバだけで既存測定機に後付け導入できる2軸回転テーブルワークを2軸で回転させ、複雑形状や難しい角度からの測定を効率化測定機メーカー・測定ソフトを選ばない高い互換性と横置き・縦置き対応 USB接続と専用ドライバだけで既存測定機に後付け導入できる2軸回転テーブルワークを2軸で回転させ、複雑形状や難しい角度からの測定を効率化測定機メーカー・測定ソフトを選ばない高い互換性と横置き・縦置き対応

スイスの精密回転テーブルメーカーpL LEHMANNが、測定機用2軸回転テーブル「MICROシリーズ TIC35-90」を発表しています。

USB接続と専用ドライバのインストールだけで既存測定設備への後付け導入ができ、ワークを2軸で回転させながら複雑形状の測定を効率よく行えます。

測定機メーカーや測定ソフトウェアに依存しない設計で、幅広い設備環境に対応しています。

pL LEHMANN「MICROシリーズ TIC35-90」

製品名: MICROシリーズ TIC35-90メーカー: PETER LEHMANN AG（スイス）国内販売: 株式会社リンスコネクト（総代理店）初公開: INTERMOLD2026（2026年4月15日〜17日・インテックス大阪 小間: 6B-301）

製造業では部品形状の複雑化や高精度化が進み、測定工程の重要性が高まっています。

一方で、従来の回転テーブルは振れ精度測定などを目的とした1軸タイプが主流で、高価かつ用途が限られるケースが多い状況です。

TIC35-90は、測定機上でワークの姿勢を変えながら測定することを目的とした2軸タイプで、これまで難しかった角度からの測定や複雑形状ワークの測定を容易にします。

従来はプローブヘッドを回転させて複雑形状を測定するケースが多く、その都度キャリブレーションに時間がかかっていますが、ワーク側を回転させることで測定時間の大幅な短縮が実現します。

シンプル導入と高い互換性

操作はWindows環境で専用ドライバをインストールし、USBケーブルで接続するだけです。

測定機メーカーや測定ソフトウェアに依存しない設計のため、既存の測定設備へ後付けで導入できます。

横置き・縦置きの両方の設置姿勢に対応しており、測定対象や設備レイアウトに応じた柔軟な設置が可能です。

pL LEHMANNは工作機械用回転テーブルで世界的な実績を持つメーカーで、その精密技術を測定用途向けソリューションとして展開しています。

本製品はINTERMOLD2026（2026年4月15日〜17日・インテックス大阪）で初公開される予定です。

TIC35-90は既存測定機の機能拡張装置として、測定工程全体の効率を大きく高めます。

USB接続だけという手軽な導入方法により、設備投資の負担を抑えたまま測定能力の拡張が実現します。

測定機メーカーや測定ソフトを選ばない高い互換性が、幅広い製造現場への導入を可能にしています。

MICROシリーズ TIC35-90の紹介でした。

よくある質問

Q. TIC35-90はどのように既存の測定機へ導入できますか？

A. Windows環境で専用ドライバをインストールし、USBケーブルで接続するだけで導入できます。

測定機メーカーや測定ソフトウェアに依存しない設計のため、既存設備への後付け導入が可能です。

Q. TIC35-90はどこで初めて展示されますか？

A. 2026年4月15日から17日にインテックス大阪で開催されるINTERMOLD2026（小間: 6B-301）で初公開される予定です。

出展社名はリンスコネクト/ピーターレーマンです。

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