創立100周年を記念したフェス開催へ！国立音楽大学「くにおん100フェス」

記事ポイント 国立音楽大学が創立100周年の集大成として2026年6月26日〜28日に「くにおん100フェス！」を開催久石譲による「祝典序曲」世界初演や卒業生アーティスト集結の特別コラボなど3日間の多彩なプログラム目標500万円のクラウドファンディングを5月26日まで実施中。限定グッズや特別ツアーなど充実のリターンあり 国立音楽大学が創立100周年の集大成として2026年6月26日〜28日に「くにおん100フェス！」を開催久石譲による「祝典序曲」世界初演や卒業生アーティスト集結の特別コラボなど3日間の多彩なプログラム目標500万円のクラウドファンディングを5月26日まで実施中。限定グッズや特別ツアーなど充実のリターンあり

国立音楽大学（くにおん）が創立100周年の集大成として、2026年6月26日（金）・27日（土）・28日（日）の3日間にわたる「くにおん100フェス！

」を開催します。

久石譲による「祝典序曲」の世界初演から卒業生アーティストたちによる特別コラボまで、新たな100年の出発点を飾る多彩なプログラムが揃っています。

開催に向けたクラウドファンディングが2026年5月26日（火）23時まで実施中で、限定グッズや特別ツアーなど個性的なリターンも用意されています。

国立音楽大学「くにおん100フェス」

開催日程：2026年6月26日（金）・27日（土）・28日（日）クラウドファンディング期間：2026年2月27日（金）9時〜2026年5月26日（火）23時目標金額：5,000,000円

国立音楽大学は創立100周年に向けて、2024年以降多彩な記念プロジェクトを展開しています。

音楽とデータサイエンスを融合した「音楽×データサイエンスの創発セッション」の開催、200年前の音の響きを現代に蘇らせたフォルテピアノの製作・コンサート活動、「ベートーヴェン初期印刷楽譜コレクション」のデジタルアーカイブ公開など、音楽文化の発展に貢献するプロジェクトを積み重ねています。

「くにおん100フェス！

」はこれらの記念プロジェクトの一区切りであり、次なる100年への出発点となる3日間のフェスティバルです。

3日間のプログラム

DAY1では、創立以来受け継がれてきた伝統を礎に「新世紀」への飛躍を象徴する作品として、久石譲による「祝典序曲」の世界初演が行われます。

王道のクラシックやブラスオルケスター作品も数多く披露される予定です。

DAY2は音楽の総合大学として、多彩な学びと研究の成果をワークショップやコンサートで直接体感できるプログラムが展開されます。

DAY3はポップス・ジャズ・ビッグバンドなど、ポピュラー音楽の第一線で活躍する卒業生アーティストたちが集結し、この日限りの特別なコラボレーションコンサートが繰り広げられます。

クラウドファンディングのリターン

学生が一つひとつ手作りした「100周年記念缶バッジ」や、くにおんの「ねこ」と「カリヨン」をモチーフにした限定サコッシュ・トートバッグが用意されています。

日本モダニズム建築の巨匠・前川國男設計の校舎を巡る「前川國男キャンパスツアー」や、通常非公開エリアを案内する「フォルテピアノ＆楽譜レリーフツアー」など、音楽大学ならではの体験型リターンも揃っています。

上位リターンとして、クラファン限定フェスTシャツと100周年銘板への記名、DAY3公演前日の特別会場ツアー、立川「SORANO HOTEL」宿泊招待＆記録映像オンライン試写会も選べます。

目標金額の500万円達成・未達成にかかわらず、「くにおん100フェス！

」は必ず実施されます。

「くにおん100フェス！

」には、久石譲の世界初演という音楽史に残る特別なパフォーマンスが含まれています。

ポップスからクラシックまで、100年の集大成を凝縮した多彩なプログラムが3日間にわたって体験できます。

クラウドファンディングのリターンには、限定グッズから特別体験ツアーまで音楽ファンにとって魅力的なラインナップが揃っています。

「くにおん100フェス！

」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「くにおん100フェス！」はいつ開催されますか？

A. 2026年6月26日（金）・27日（土）・28日（日）の3日間にわたって開催されます。

Q. クラウドファンディングの期間と目標金額はどのくらいですか？

A. クラウドファンディングは2026年2月27日（金）9時から2026年5月26日（火）23時まで実施されています。

目標金額は5,000,000円で、達成・未達成にかかわらず「くにおん100フェス！

」は必ず開催されます。

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