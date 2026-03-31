記事ポイント 日本損害保険協会が2026年4月1日付で「代理店業務品質評価本部」を設置する専門職員によるモニタリングと大規模代理店へのフォローアップ点検を実施不適切事例の通報等窓口を新設し、協会ホームページで受け付ける 日本損害保険協会が2026年4月1日付で「代理店業務品質評価本部」を設置する専門職員によるモニタリングと大規模代理店へのフォローアップ点検を実施不適切事例の通報等窓口を新設し、協会ホームページで受け付ける

日本損害保険協会は2026年4月1日付で、「代理店業務品質評価本部」を新設します。

専門知識を持つ職員が損保代理店と損害保険会社の自己点検チェックをモニタリングし、大規模代理店を中心にフォローアップ点検を実施します。

あわせて不適切事例の通報等窓口も設置し、問題の早期発見と是正に取り組みます。

日本損害保険協会「代理店業務品質評価本部」設置

設置日：2026年4月1日設置主体：一般社団法人 日本損害保険協会主な活動：モニタリング調査・フォローアップ点検・通報窓口運営

日本損害保険協会は、お客さまや社会からの信頼回復に向けた取り組みの一環として、2026年4月1日付で「代理店業務品質評価本部」を設置します。

評価本部では、専門の知識を有する職員が損保代理店と損害保険会社による自己点検チェックの取り組みをモニタリング調査するほか、大規模代理店を中心にフォローアップ点検を実施します。

2026年度の点検は、2025年保険業法改正（2026年6月1日施行）に準拠した内容で実施されます。

評価本部の設置にあわせ、損保代理店や損害保険会社における不適切事例の通報等窓口も設置されます。

通報等は日本損害保険協会のホームページで受け付け、不適切行為（疑義事例を含む）の早期発見や是正に活用されます。

同協会では引き続き、損保代理店における適切な保険募集および顧客本位の業務運営の徹底に向け、実態に即した実効性のある制度運営に努めていきます。

代理店業務品質評価本部の設置により、損保代理店の業務品質モニタリングと点検体制が強化されます。

不適切事例の通報等窓口も新設されることで、問題の早期発見と迅速な是正が可能となります。

2025年保険業法改正に準拠した点検が2026年度から実施され、顧客本位の保険業務運営がより一層徹底されます。

代理店業務品質評価本部設置の紹介でした。

よくある質問

Q. 代理店業務品質評価本部はどのような活動を行いますか？

A. 専門の知識を持つ職員が、損保代理店と損害保険会社による自己点検チェックの取り組みをモニタリング調査するほか、大規模代理店を中心にフォローアップ点検を実施します。

2026年度の点検は、2025年保険業法改正（2026年6月1日施行）に準拠した内容で行われます。

Q. 不適切事例の通報はどこで受け付けていますか？

A. 日本損害保険協会のホームページで通報等を受け付けています。

不適切行為（疑義事例を含む）の早期発見や是正に活用されます。

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