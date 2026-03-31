２９日に最終回を迎えたテレビ朝日系「仮面の忍者 赤影」（佐藤大樹主演）で忍者・黒影を好演した女優の山田愛奈（２７）。今年に入り活躍の場を広げている。

縦型ショートドラマアプリ「ＢＵＭＰ」で配信中の「クズな勝ち組女をどん底へ」（１話１〜３分）では冷酷な社長令嬢・一条美月役。親友を死に追いやった女性への復讐（ふくしゅう）に燃える主人公（宮瀬彩加）を前に、いじめの主犯格として君臨する。

「誰がどう見ても意地悪な女性の役なので（視聴者が）『主役がかわいそう…』となってくれればと思って演じました。嫌なヤツが成敗される瞬間って、スッキリするじゃないですか。みんな、私が壊れていくこの顔が見たかったんだろ？欲しい映像、これだろ？って思いながら（笑）」

圧倒的な美ぼうと風格の持ち主だが「自分の性格と真逆。気品が伝わるように指先まで意識して。姿勢や目配せにも気を付けました」と振り返った。

芸能界入りして１２年、目標は明確だ。「（実力的に）まだまだ。顔と名前を覚えてもらうのが直近の目標です。将来は『この役は山田しかできないよね』『山田が出ているから見よう』と言ってもらえる役者になりたい」。朝ドラ出演、大河ドラマの再出演は夢の一つ。「新潟で暮らすおじいちゃん、おばあちゃんを安心させたいし、喜ばせたい」と誓った。（加茂 伸太郎）

◆山田 愛奈（やまだ・あいな）１９９８年９月６日、新潟県出身。２７歳。２０１４年「ミスｉＤ２０１５」を受賞し、芸能界入り。１７年から約３年「ｎｏｎ―ｎｏ」専属モデル。同年映画「最低。」で女優デビュー。新潟テレビ２１「霊魔の街」でドラマ初出演・初主演。２４年ＮＨＫ「光る君へ」で大河ドラマ初出演。趣味はレゴ作り、愛犬と遊ぶこと。１６０センチ。