【きょうから】さくら色のパン×あふれ出すチョコスプレー 夢のようなサンドイッチがセブン‐イレブンに登場
セブン‐イレブン・ジャパンは、新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」から、春らしい彩り豊かな新商品『セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド』（税込213.84円）を、全国のセブン‐イレブン店舗にて31日より順次発売する。
【写真】小さい頃の夢…口いっぱいにカラースプレーを頬張れるサンドイッチ
専用のふんわりとした「さくら色のパン」を使用し、中にはたっぷりのホイップクリームとカラフルなチョコスプレーをサンド。ただ甘いだけでなく、パンのしっとり感やホイップクリームのなめらかさ、チョコスプレーのカリッとした食感のコントラストを楽しめる。
同商品は、サンドイッチのイメージを覆す、今の季節にぴったりな「さくら色のパン」を採用。パッと目を惹くかわいらしい色味で、お花見やティータイムに彩りを添える。
断面からあふれ出すたっぷりのチョコスプレーは、ふんわりとしたパンやなめらかなホイップクリームと絶妙にマッチし、食感のアクセントに。売り場で思わず手に取ってしまいそうな、カラフルでお菓子のようなビジュアルに仕立てている。
■担当者コメント
テスト販売の際、SNSを中心に大きく話題になったことを受け、このたび全国発売が実現いたしました。デザートとしての満足感とコンビニならではのお手頃感を、どこまで極められるかという挑戦から、見た目も楽しく、甘すぎず飽きのこない味わいで食べやすい「カラーチョコ＆ホイップ」が完成しました。思わず写真を撮って誰かに共有したくなる、SNS映え間違いなしの「進化系スイーツサンド」をぜひご賞味ください。
【写真】小さい頃の夢…口いっぱいにカラースプレーを頬張れるサンドイッチ
専用のふんわりとした「さくら色のパン」を使用し、中にはたっぷりのホイップクリームとカラフルなチョコスプレーをサンド。ただ甘いだけでなく、パンのしっとり感やホイップクリームのなめらかさ、チョコスプレーのカリッとした食感のコントラストを楽しめる。
断面からあふれ出すたっぷりのチョコスプレーは、ふんわりとしたパンやなめらかなホイップクリームと絶妙にマッチし、食感のアクセントに。売り場で思わず手に取ってしまいそうな、カラフルでお菓子のようなビジュアルに仕立てている。
■担当者コメント
テスト販売の際、SNSを中心に大きく話題になったことを受け、このたび全国発売が実現いたしました。デザートとしての満足感とコンビニならではのお手頃感を、どこまで極められるかという挑戦から、見た目も楽しく、甘すぎず飽きのこない味わいで食べやすい「カラーチョコ＆ホイップ」が完成しました。思わず写真を撮って誰かに共有したくなる、SNS映え間違いなしの「進化系スイーツサンド」をぜひご賞味ください。