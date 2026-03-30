とちぎテレビ

２０２７年度に開校する、栃木県内の公立では初めてとなる中高一貫の中等教育学校、宇都宮東中等教育学校の制服が３０日、お披露目されました。

宇都宮東中等教育学校は、現在の宇都宮東高校と附属中学校が再編される形で設置され、２０２７年度に開校する県内で初めての公立の中等教育学校です。

お披露目された新しい制服は、「多様性に配慮し機能性を備えた制服」をコンセプトに、宇都宮東高校・附属中学校の制服のデザインを引き継いだ、シンプルで落ち着いたイメージとなっています。

２年前から、全校生徒や保護者にアンケートを実施するなど、意見を聞きながら校内で検討を進めてきました。今回は、学校生活に必要な機能性に加え、価格が比較的安く、複数の商品から選択できるなどのメリットを考慮して、市販品を活用していくことにしました。

新制服は、ユニクロと岡山県倉敷市のオリジナル制服の企画販売の明石Ｓ・Ｕ・Ｃの２社を採用しました。ジャケットとスラックスはユニクロ製品、スカートと校章の刺しゅうが襟元に入ったシャツは明石製品などとなっています。夏に着用するポロシャツはユニクロ製が２種類、明石製が１種類となっていて、色も白や黒、ブルー系など選択できるようにしています。

宇都宮東高校によりますと、県内の公立の中学校と高校で、ユニクロ製のジャケットとスラックスを制服にするのは初めてということです。