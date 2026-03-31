パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が30日、インスタグラムを更新。自身の手がけるデザート専門店、Toshi Yoroizukaミッドタウン店が29日をもって閉店したことを伝えた。

鎧塚氏は「昨日をもちまして、ミッドタウン店はCLOSE致しました。私の心境は、八年間の欧州修行を終え、帰国の途についた時に近いものがあります」と報告した。

続けて「TOSHI YOROIZUKAという長い舞台の、一つの幕が静かに降り、そして今、また新たな幕が開こうとしています。悔いはございません。ただ、いくつかの反省はあります」と心境を明かし「しかしそれらは、次なる幕をより良いものにするための糧として、これからの歩みに活かしてまいります」と意気込んだ。

さらに「六本木界隈のお客様からは、『寂しい』『残念』といった温かいお言葉を数多く頂戴いたしました。これまで長きにわたりご愛顧賜りましたこと、心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。.

鎧塚氏は店舗スタッフらとの写真や動画を添え「六本木からは少し距離がございますが、今後は京橋本店にて、変わらぬご愛顧を頂けましたら幸いです。そして、新生YOROIZUKAにも、どうぞご期待くださいませ」と呼びかけた。