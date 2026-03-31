43歳でミシンハマったコカド「32人の文化の作り手」に選出 自作“コカドベア”展示「凄い！」「素敵過ぎる！」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。文化施設での展示イベントに参加していることを報告した。
【写真】展示されているコカドケンタロウの作品「コカドベア」
コカドは、東京・TAKANAWA GATEWAY CITYに開館した文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa」の開館記念イベント「MoN祭」に参加。「32人の文化の作り手」の1人に選ばれたことを明かした。
展示されているのは、過去に手芸誌『COTTON TIME』で制作したオリジナル作品「コカドベア」。会場の2階エントランスロビー「未来文化の門」にて公開されており、「錚々たる方々の中に紛れ込ませていただき、大変光栄でございます」と喜びをつづった。
続けて「4月17日までの展示ですのでよかったら見に行ってあげて下さい」と呼びかけている。
この投稿にフォロワーからは「凄い！隈さんと小山さんに挟まれて最強ですね」「コカドさんのコカドベアが隈研吾さんの作品と並んでるの素敵過ぎる！！！」「コカドさんはミシンの文化めっちゃつないでると思います!!素敵なイベントですね おめでとうございます」などのコメントが届いている。
【写真】展示されているコカドケンタロウの作品「コカドベア」
コカドは、東京・TAKANAWA GATEWAY CITYに開館した文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa」の開館記念イベント「MoN祭」に参加。「32人の文化の作り手」の1人に選ばれたことを明かした。
展示されているのは、過去に手芸誌『COTTON TIME』で制作したオリジナル作品「コカドベア」。会場の2階エントランスロビー「未来文化の門」にて公開されており、「錚々たる方々の中に紛れ込ませていただき、大変光栄でございます」と喜びをつづった。
この投稿にフォロワーからは「凄い！隈さんと小山さんに挟まれて最強ですね」「コカドさんのコカドベアが隈研吾さんの作品と並んでるの素敵過ぎる！！！」「コカドさんはミシンの文化めっちゃつないでると思います!!素敵なイベントですね おめでとうございます」などのコメントが届いている。