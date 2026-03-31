「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が30日、自身のインスタグラムを更新。はかま姿を投稿した。

「昨日の袴撮影会はぽかぽかお天気の中おさんぽしながら撮影できてとっても楽しかった」と報告。桜の花が咲き誇る前で、ピンクとワインレッドのはかま姿を披露した。ブランコに乗って笑顔を見せるショットもアップし「会いに来てくださった皆さんありがとうございました」と感謝の意もつづった。

ファンやフォロワーからも「最強に可愛い」「可愛すぎ」「めっちゃ美人」「袴姿とても美しい」「めちゃ綺麗」「ステキっす」「ギャップの破壊力」「魅力満載」「スタイル抜群」「ナイスボディ」「ブランコでハシャグかこ様かわいい」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。