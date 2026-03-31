“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。青いチャイナドレス姿を投稿した。

「Hello！Japanese Chun−Li 2025→2026フォト大量！」と題し、格闘ゲーム「ストリートファイター」のキャラクター春麗のコスチュームでもある青のスリット入りチャイナドレス姿をまとめてアップ。スラリと伸びた脚線美をさまざまなポーズで披露した。

3月には板を縦に割るパフォーマンスで右手首骨折し、手術後、現在はリハビリ中だ。

ファンやフォロワーからも「世界で一番チャイナドレスが似合う」「最高級にかわいい」「かっこ可愛い」「美脚」「足めっちゃきれい」「ヒラメ筋最強」「ふくらはぎが好き」「最高の脚」「足の筋肉すごっ」「脚まじえんろい」「美しさと可愛さと強さを兼ね備えた女性」「決めポーズがなんともキュート」「世界一の春麗」「復活待ってます」などのコメントが寄せられている。

堀江は東京・武蔵野市出身。幼少期からジュニアアイドルとして活動し、中学生時には「第三期AKB48追加メンバーオーディション」に合格。立教女学院短大時代の12年には「ミス立教女学院短大」グランプリ。SNSのプロフィル欄に「日本一、強いアナウンサー」などと書いており、空手の剛柔流黒帯の実力を生かし、チャイナドレス姿で特技の瓦割りの動画をアップして話題に。趣味は舞台鑑賞、絵本＆似顔絵制作。日本空手道連盟剛柔流研修館初段、パーソナルプロボディートレーナー、エシカル・コンシェルジュ、オーガニック料理ソムリエ、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー、上級救命技能士、保育士、幼稚園教諭免許などを取得。身長162センチ。血液型O。