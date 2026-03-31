ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第１戦・マクール杯」が１日に開幕する。川野芽唯、倉持莉々、大山千広、高憧四季ら主力選手を中心に白熱バトルが展開される。その中で誰よりも猴ゾ´瓩房糠阿鯒海笋靴討い襪里米丸乃絵（２４＝福岡）だ。浜名湖オールスターでＳＧデビューも決定。現在の思いを明かした。

――２０２６年後期勝率６・６１（３０日現在）。近況の感触は

米丸 Ａ１は維持しないとな、って思っています。敗退できない、って感じで頑張ってます。調子は悪くないです。

――今、取り組んでることは

米丸 練習よりもペラ調整を学んでいます。今までが大ざっぱ過ぎたんで…。（川野）芽唯さんにペラのことを教えてもらって。私には何も違いは分からないけど「チョンと叩いただけでも変わるんだよ。雰囲気を感じるんだよ」って…。いろいろ勉強してます。

――５月浜名湖オールスターにファン投票で選出。ＳＧ初出場

米丸 まだ想像できないけど、強い人とレースできるのが楽しみです。たくさんいろいろ学んで帰りたい。投票してくれてこんな機会をくださって本当にありがとうございます、って感じです。

――福岡への思いは

米丸 私は熊本出身なんで本当の地元ではないけど芦屋、若松よりも博多の方が地元って感じがします。博多で勝ちたい気持ちは強いです。

――福岡は昨年７月のオールレディースで優勝戦１号艇で２着だった

米丸 リベンジしたい思いが一番あります。どの１号艇（昨年８月尼崎２着、月芦屋３着）よりもムチャクチャ悔しかったんで。早く優勝したい。本当にお願い、って感じです。周りからは「いつか優勝できるよ」って言われるけど、できてないと全然、自信を持てない。

――大会への抱負を

米丸 Ｆを１本持ってるけど地元だし、ちゃんとスタートを行きたいです。道中も魅せるレースで、優勝を目指してリベンジできるように頑張ります。