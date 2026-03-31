森保一監督率いる日本代表が、２００２年日韓Ｗ杯で４強入りした韓国代表を引き合いに期待された。

森保ジャパンは２８日のスコットランド戦（英グラスゴー）に１―０で勝利し、３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦（英ロンドン）に臨む。そんな中、英紙「ガーディアン」は「２００２年日韓Ｗ杯直前、韓国は、数日間のうちにスコットランドとイングランドと対戦した。韓国・釜山でのスコットランド戦に４―１で勝利し、済州島でイングランドに１―１で引き分けた。これらの結果が、韓国代表選手たちに準決勝進出の自信を与えた」と指摘した。

そして今回、時期やアウェ―開催といった状況は異なるとはいえ、同紙は「これら試合が、日本がセンセーショナルな夏を迎えるための布石となることを期待したい。現在の日本代表は、２４年前の隣国よりもはるかに発展した段階にあり、スコットランド戦の勝利は、かなり実験的な布陣であったにもかかわらず、余裕のあるものだった」と伝える。

イングランド戦の結果次第では、かつての韓国のような快進撃が６月に開幕する北中米Ｗ杯であり得るというわけだが、果たして…。