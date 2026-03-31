「危険運転致死傷罪」にアルコールや速度の数値基準を盛り込む改正案が31日朝、閣議決定されました。今国会での成立を目指し議論がはじまります。

危険・悪質な運転による事故を処罰する「危険運転致死傷罪」をめぐっては、適用基準があいまいだとする指摘があり、法務大臣の諮問機関である法制審議会で見直しに向けた議論が進んでいました。

こうした議論の結果を元に政府が31日朝、閣議決定した自動車運転処罰法の改正案では、アルコールについて、「呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上」とする数値基準を新たに設けます。

また、速度については、最高速度が60キロを超える高速道路などでは、その速度を「60キロ超過」で走行した場合、一般道など最高速度が60キロ以下の道路では「50キロ超過」で走行した場合が適用基準とされました。

一方で、この基準を下回った場合にも事故の状況などに照らして相当な場合は適用できるとしています。

さらに、タイヤを浮かせたり、滑らせたりする行為で起きた事故についても危険運転致死傷罪として処罰できるという規定も追加されました。

また、道路交通法の「酒酔い運転」にも同じ数値基準が設けられ、改正案では「呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態」を基本としたうえで、0.5ミリグラムに届かなくても正常な運転ができないおそれがある状態も含むとしました。

政府は、近く国会に法案を提出し、今国会での法案成立を目指しています。