タレントの神田うのが31日、自身のインスタグラムを更新。51歳のサプライズ誕生日パーティーの集合ショットを披露した。

「3/28マイバースデー 当日は家族3人でディナーに出かけました お店に到着し店内に入ったらナント！！いるはずのない友人達が『おめでとー』とまさかのサプライズにもうビックリ！！」と書き出すと、自身と夫で実業家の西村拓郎氏、14歳の愛娘と出席者のショットをアップ。

出席者は俳優の別所哲也と妻、石田純一、ファッション評論家のドン小西氏、パティシエの鎧塚俊彦氏、料理家の杉山絵美さんら。「バースデーでサプライズされるのはもう何年振り！？驚きからの喜び感激そして感謝に変わりました」と振り返った。

「人選はパパがしたとの事ですが、それにしても絵美さんのサプライズ企画は緻密過ぎて凄すぎの一言」「メンバーは娘も全員知っている方々 ドンちゃん 始め太郎ちゃんパパ 俊先生 みんな昔から知る20〜25年以上のお付き合い ミーと哲也にぃ（別所ご夫妻）なんてもう30年以上のお付き合いになり若かりし頃青春を共にした大切なお仲間です」などと紹介した。

「ビックリからの幸せな時間を与えてくれたパパと娘とみんなに感謝でした」などと記した。