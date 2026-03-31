『世界年鑑』休刊、78年の歴史に幕 無料のオンライン百科事典などの登場を受けて
共同通信社は31日、世界情勢をまとめた『世界年鑑』を同日刊行の『世界年鑑2026』をもって休刊すると発表した。
【Xより】78年の歴史に幕…「総合国際年鑑」の決定版『世界年鑑』
同社は「国際社会の現状を伝えるために1949年以来、毎年発行してきた本誌ですが、誠に勝手ながら本日発売する『世界年鑑2026』をもって休刊させていただきます」と発表。
「本誌は国際問題を学び、伝えるための基礎資料としての役割を長年にわたり担って参りましたが、近年の無料オンライン百科事典など新たなコンテンツが登場したこともあり、78年の歴史に幕を下ろすことにいたしました」と理由について説明した。
「長年にわたり「世界年鑑」をご愛読、ご活用いただきました皆さまに、心より御礼申し上げます」と結んだ。
【Xより】78年の歴史に幕…「総合国際年鑑」の決定版『世界年鑑』
同社は「国際社会の現状を伝えるために1949年以来、毎年発行してきた本誌ですが、誠に勝手ながら本日発売する『世界年鑑2026』をもって休刊させていただきます」と発表。
「本誌は国際問題を学び、伝えるための基礎資料としての役割を長年にわたり担って参りましたが、近年の無料オンライン百科事典など新たなコンテンツが登場したこともあり、78年の歴史に幕を下ろすことにいたしました」と理由について説明した。
「長年にわたり「世界年鑑」をご愛読、ご活用いただきました皆さまに、心より御礼申し上げます」と結んだ。