◇ナ・リーグ ナショナルズ─フィリーズ（2026年3月30日 フィラデルフィア）

ナショナルズのジョセフ・ウィーマー外野手（27）が30日（日本時間31日）、敵地でのフィリーズ戦に「9番・中堅」で先発出場。開幕から10打席連続出塁でMLB最長記録に並んだ。

ウィーマーはカブスとの開幕3連戦で今永から本塁打を放つなど、2試合に先発出場し6打数6安打、2四球で8打席全て出塁した。

開幕2カード目の初戦となったこの日のフィリーズ戦は初回2死一、二塁の第1打席でボテボテのゴロを放ち、相手一塁手・ハーパーが捕球後、ベースカバーに入った投手・ウォーカーに送球。一度はアウトの判定が下ったもののナショナルズ側のチャレンジによるリプレー映像での検証の結果、セーフに判定が変更となり、内野安打で記録を伸ばした。

この判定をめぐっては、フィリーズのトムソン監督が抗議して退場処分となる一幕もあった。

3回無死一塁の第2打席では中前打を放ち、これで開幕から10打席連続出塁をマーク。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、2002年カルロス・デルガド（ブルージェイズ）に並び、1951年以降、過去75年間でMLB最長記録という。

5回の第3打席は投ゴロに倒れ、惜しくも新記録樹立とはならなかった。

ウィーマーは2020年のドラフト4巡目（全体121位）でブルワーズに入団。23年にメジャーデビューを果たし、132試合で13本塁打42打点を記録した。24年シーズン中にトレードでレッズへ移籍すると、チームを転々とする日々が続く。同年オフにロイヤルズにトレード。25年7月に事実上の戦力外のDFAとなり、以降に移籍したマーリンズ、ジャイアンツでもDFAに。1月にナショナルズがジャイアンツからウェーバーで獲得した。

昨シーズンだけで3度のDFAを経験した男が26年シーズンは華々しい幕開けとなった。