ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３１日、俳優・堺雅人が主演する同局系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」続編が７月から２クール連続で放送することを発表した。

２０２３年７月期に放送され、壮大なスケールで話題を集めた人気ドラマの続編。前作のラストシーン、主人公・乃木（堺）の前に再び赤い饅頭（まんじゅう）が置かれた直後から幕を開ける。今作は国内だけでなく、中央アジアのアゼルバイジャンで撮影が行われた。また、放送開始発表を記念し、「ＶＩＶＡＮＴ ＮＥＸＴ ＴＯ ＹＯＵ」が公開。当たり前の日常と、それを影から守り抜く存在を描いた特別ムービーで、７月から始まる大冒険のプロローグとなっている。

番組では進行を務める同局の杉山真也アナウンサーがロケ地の島根県を訪れ取材。堺ら出演者をインタビューした。

杉山アナは２３日の生放送を「取材のため」休んでいた。杉山アナがロケ地へ「行ってまいりました」と明かすと、ＶＴＲに入る前に総合司会を務める安住紳一郎アナは「それでいなかったんだ月曜日に」と休んだ理由を明かしていた。