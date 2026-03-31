大森元貴『news zero』新テーマ曲「催し」初披露！「僕は僕の人生を深く楽しみたい」

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大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が『news zero』のために書き下ろした新テーマ曲「催し」が、3月30日の放送にて初披露された。

■テーマ曲発表時には大きな話題に

藤井貴彦アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビの夜の報道番組『news zero』。2026年から1年間番組の最後を締め括る新テーマ曲が、大森元貴が書き下ろした「催し」に決定したことが、3月23日の放送で発表された。

その発表と同時に、「news zero」「大森元貴」がSNSのリアルタイムランキングに入るなど話題になった。

なお、「催し」の発売情報はまだ発表されていない。

■大森元貴 コメント

■メインキャスター・藤井貴彦 コメント

■news zero プロデューサー中島朋彦 コメント