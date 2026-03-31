大森元貴『news zero』新テーマ曲「催し」初披露！「僕は僕の人生を深く楽しみたい」
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が『news zero』のために書き下ろした新テーマ曲「催し」が、3月30日の放送にて初披露された。
■テーマ曲発表時には大きな話題に
藤井貴彦アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビの夜の報道番組『news zero』。2026年から1年間番組の最後を締め括る新テーマ曲が、大森元貴が書き下ろした「催し」に決定したことが、3月23日の放送で発表された。
その発表と同時に、「news zero」「大森元貴」がSNSのリアルタイムランキングに入るなど話題になった。
なお、「催し」の発売情報はまだ発表されていない。
■大森元貴 コメント
■メインキャスター・藤井貴彦 コメント
■news zero プロデューサー中島朋彦 コメント
今回のテーマ曲「催し」は、私たちにとって番組作りの本質を改めて照らしてくれるような楽曲です。
不安や心の揺らぎを抱きながらも、必死に前に進もうとする強いエネルギーが感じられ、それは今の時代そのものを映しているように思います。
自分の弱さや葛藤を見つめながらも、誰かに手を伸ばそうとする優しさが描かれているように感じます。
正しさを断定せず、「わからないこと」と向き合い続ける。そのまなざしは、いまを生きる私たちにとっても、
ニュース番組にとっても、大切にしなければならない視点です。大森さんのメッセージとともに、
この1年間、今の時代や社会を誠実に見つめ、伝えていけたらと思います。
このような楽曲を届けていただいたことに、心から感謝しています。
■リリース情報
2026.02.24 ON SALE
MINI ALUBUM『OITOMA』
■関連リンク
大森元貴 OFFICIAL SITE
http://motoki-ohmori.com/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/