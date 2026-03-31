31日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比36.9％増の640億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同83.1％増の477億円となっている。



個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が新高値。グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が5.10％高、業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> が3.90％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が3.54％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.07％高と大幅な上昇。



一方、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> は10.49％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は7.35％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は5.76％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は5.43％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は4.88％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1225円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金215億8800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金178億8300万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が63億8300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が53億5200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が41億5700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が28億6200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億8200万円の売買代金となっている。



株探ニュース

