大阪メトロは２０２６年度中に、全ての駅にスマートフォンから利用予約ができるコインロッカーを設置する。

大阪市内の訪日客が急増し、乗降客が多い都心部の駅以外でもロッカーの需要が増えていることから、設置駅を拡大して利用客の利便性向上を図る。

全駅に展開するのは、ＪＲ東日本のグループ会社が開発した「マルチエキューブ」。専用サイトで利用日の１か月前から予約ができる。予約料は一律５００円で、預けるロッカーの大きさに応じて別途利用料がかかる。

３月中に御堂筋線の梅田駅や心斎橋駅など５駅に設置し、２６年度には全１０９駅（路線が重複する駅を除く）に広げる。予約ができない旧型のコインロッカーなども順次置き換え、マルチエキューブの設置台数は計約４００台となる見込みだ。

大阪メトロは、昨年の大阪・関西万博の開催に合わせ、２４〜２５年度に約３００台のコインロッカーを設けたが、都心部の駅が中心だった。万博の閉幕後も、訪日客は増加が続いており、各駅では荷物を預ける場所を求める声が出ていた。全駅に設けることで駅の機能性を高め、地下鉄に乗って移動する人を増やしたい考えだ。