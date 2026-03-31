◆園田競馬４日目（３月３１日）

《小牧 太》

６０勝。オトコノロマン（１０Ｒ）に自信。「今回も楽しみ」（◎）。エナアニマル（１１Ｒ）も「好勝負を見込んでいる」（◎）。ファイアトーチ（６Ｒ）は「調子はいいので」（○）。メイショウウナバラ（７Ｒ）も「前走以上に走ればチャンスはある」（○）。テクノグルーヴ（１２Ｒ）は「上位を目指していく」（△）。

《下原 理》

３４勝。エイシンカルナボン（８Ｒ）に力が入る。「転入２走目で変わってくるはず」（◎）。グリューンヴァルト（１２Ｒ）も「勝ち上がりでも」（◎）。ステップアイ（１０Ｒ）は「この距離は合っている」（○）。グランコスメ（１１Ｒ）も「じっくり構えた方がよさそう」（○）。テーオーパーソナル（２Ｒ）は「降級してどこまでやれるか」（○）。シャイニングギフト（５Ｒ）も「差しに構えた方がよさそう」（○）。

《杉浦 健太》

２２勝。ラヴスティンガー（２Ｒ）で勝利を意識。「決めたい」（◎）。ポム（６Ｒ）も「Ｃ３なら地力が違う」（◎）。ムーンセット（１Ｒ）は「外枠はいい。集中力を保つことができれば」（○）。ドンデンガエシ（１１Ｒ）も「スタートを決めて、前、前で運ぶことができれば」（○）。

《笹田 知宏》

１７勝。期待のビカムキング（９Ｒ）は「久々なので動きが重い。使いつつかも」（○）。ビップルーク（４Ｒ）も「前走は普通にゲートを出たが、追い通しになってしまった。極端な競馬が合っていそう」（○）。ポッドヘイロー（５Ｒ）は「この距離は長いかも…」（△）。ディヴァンカドー（７Ｒ）も「前走の時計が平凡。昇級したので、そんなに甘くはないか」（△）。

《土方 颯太》

１２勝。シビックシャルル（７Ｒ）に手応え。「前走は抜け出してから遊ぶ面があった。仕掛けるタイミングを考えて乗る」（◎）。ブルーディザイア（３Ｒ）も「馬体が絞れてきた。ゲートを出てからの加速に勢いがつけば」（◎）。ファイヤサラマンダ（４Ｒ）は「道中はためる方がよさそう」（○）。ムーンブリッジ（５Ｒ）も「距離短縮はいい方に出そう」（○）。

《川原 正一》

１２勝。ムキズ（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「展開が向けば」（◎）。オールザレイジ（９Ｒ）も「前走の内容が悪くない」（◎）。

《大山 真吾》

１２勝。メイショウニトベ（９Ｒ）に気合。「前走、しまい伸びてくれた」（◎）。エピックデイ（６Ｒ）は「２走前ぐらい走れば」（○）。

《新庄 海誠》

７勝。ミコカスターニャ（８Ｒ）に好感触。「前走はちぐはぐなレースになった。すんなり運べれば」（◎）。ニシノグラシアス（１０Ｒ）も「距離は合っている。内枠をどう乗るかでしょう」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触