ダサい中年男性は知らない「時代遅れになったNGファッション」ワースト3
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆10年前の常識と2026年の新常識を比較
今回は10年前はオシャレだったけど、今やるとダサいファッションを3つ紹介します。
「あの人、10年前と同じ格好をしている」
そう思われていたら正直きついですよね。ただ安心してください。それはセンスがないからでも、オシャレに興味がないからでもありません。単純にファッションの常識がアップデートされていないだけです。
今回は10年前の常識と2026年の新常識を比較しながら、なぜズレが起きるのかを解説するので、今の基準を理解したい方はこの記事をぜひ最後までご覧ください。
今回、紹介するのは以下の3つです。
・細身なシルエット
・カジュアルなシンプルデザイン
・サイズ感が合っていれば成立
◆細身なシルエット
まず1つ目は「細身なシルエット」。この変化は多くの人が体感しているはずです。
この10年で最も大きく変わったポイントと言っても過言ではありません。10年前はジャストサイズが正解。体にフィットした着こなしがスタンダードで、パンツもスキニーを中心とした細身シルエットが主流でした。細い方がスマートに見え、清潔感も出しやすいという価値観です。
しかし、2015年頃からビッグシルエットの流れが強まり、オーバーサイズが浸透。2020年頃には一般層にも広く普及しました。そして2026年現在はさらにアップデートされています。
◆今の主流はジャストでも極端なオーバーでもなく…
今の主流はジャストでも極端なオーバーでもなく、「ややゆとりのあるリラックスフィット」。例えば、以前のオーバーサイズは、身幅・袖丈・着丈すべてが大きいシルエットでしたが、現在はどこか一部をコンパクトにするバランスが主流です。
身幅や袖はゆるく、着丈はやや短め、といった具合に調整されています。この変化を無視してジャストサイズを選ぶと、決めすぎた古い印象になりやすい。
一方で昔のビッグシルエットも、今見るとだらしなく見えがちです。だからこそ重要なのは「程よいゆとり」。パンツでいえば、スキニーではなく、ワイドやストレートが当たり前になっています。
10年前の感覚のままではズレが生まれるのは当然です。これが2026年の新基準です。
◆カジュアルなシンプルデザイン
次に2つ目は「カジュアルなシンプルデザイン」。ここもこの10年で大きく変わったポイントです。10年前はノームコア全盛期。「究極の普通」が正解で、白T×黒スキニー×シンプルなスニーカーといったスタイルが主流でした。
装飾を削ぎ落としたカジュアルなシンプルが評価されていた時代です。では今はどうか。結論からいうと「シンプルは今も正解」です。ただし、中身が全く違います。
10年前のシンプルはカジュアルベース。Tシャツ、デニム、スニーカーといったラフな文脈でした。一方で2026年はクラシカルベース。シャツやニット、スラックス、革靴といったアイテムが軸になり、「上品さ」「大人っぽさ」「落ち着き」が評価基準になっています。同じ無地でも、ベースが違えば印象は大きく変わります。
◆フォーマル寄りのシンプルへと変化
カジュアルの延長としてのシンプルではなく、フォーマル寄りのシンプルへと変化しています。これはストリートトレンドの終焉と、クラシカル回帰の流れによるもの。ロゴアイテムや派手なスニーカーの勢いが落ち着き、より洗練された方向にシフトしました。
そのため、10年前のノームコアをそのままやると「シンプルなのに古い」という違和感が出てしまいます。2026年の正解は「シンプル×上品」。Tシャツよりニット、スニーカーより革靴。素材と空気感を一段階引き上げることが重要です。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆10年前の常識と2026年の新常識を比較
今回は10年前はオシャレだったけど、今やるとダサいファッションを3つ紹介します。
「あの人、10年前と同じ格好をしている」
今回は10年前の常識と2026年の新常識を比較しながら、なぜズレが起きるのかを解説するので、今の基準を理解したい方はこの記事をぜひ最後までご覧ください。
今回、紹介するのは以下の3つです。
・細身なシルエット
・カジュアルなシンプルデザイン
・サイズ感が合っていれば成立
◆細身なシルエット
まず1つ目は「細身なシルエット」。この変化は多くの人が体感しているはずです。
この10年で最も大きく変わったポイントと言っても過言ではありません。10年前はジャストサイズが正解。体にフィットした着こなしがスタンダードで、パンツもスキニーを中心とした細身シルエットが主流でした。細い方がスマートに見え、清潔感も出しやすいという価値観です。
しかし、2015年頃からビッグシルエットの流れが強まり、オーバーサイズが浸透。2020年頃には一般層にも広く普及しました。そして2026年現在はさらにアップデートされています。
◆今の主流はジャストでも極端なオーバーでもなく…
今の主流はジャストでも極端なオーバーでもなく、「ややゆとりのあるリラックスフィット」。例えば、以前のオーバーサイズは、身幅・袖丈・着丈すべてが大きいシルエットでしたが、現在はどこか一部をコンパクトにするバランスが主流です。
身幅や袖はゆるく、着丈はやや短め、といった具合に調整されています。この変化を無視してジャストサイズを選ぶと、決めすぎた古い印象になりやすい。
一方で昔のビッグシルエットも、今見るとだらしなく見えがちです。だからこそ重要なのは「程よいゆとり」。パンツでいえば、スキニーではなく、ワイドやストレートが当たり前になっています。
10年前の感覚のままではズレが生まれるのは当然です。これが2026年の新基準です。
◆カジュアルなシンプルデザイン
次に2つ目は「カジュアルなシンプルデザイン」。ここもこの10年で大きく変わったポイントです。10年前はノームコア全盛期。「究極の普通」が正解で、白T×黒スキニー×シンプルなスニーカーといったスタイルが主流でした。
装飾を削ぎ落としたカジュアルなシンプルが評価されていた時代です。では今はどうか。結論からいうと「シンプルは今も正解」です。ただし、中身が全く違います。
10年前のシンプルはカジュアルベース。Tシャツ、デニム、スニーカーといったラフな文脈でした。一方で2026年はクラシカルベース。シャツやニット、スラックス、革靴といったアイテムが軸になり、「上品さ」「大人っぽさ」「落ち着き」が評価基準になっています。同じ無地でも、ベースが違えば印象は大きく変わります。
◆フォーマル寄りのシンプルへと変化
カジュアルの延長としてのシンプルではなく、フォーマル寄りのシンプルへと変化しています。これはストリートトレンドの終焉と、クラシカル回帰の流れによるもの。ロゴアイテムや派手なスニーカーの勢いが落ち着き、より洗練された方向にシフトしました。
そのため、10年前のノームコアをそのままやると「シンプルなのに古い」という違和感が出てしまいます。2026年の正解は「シンプル×上品」。Tシャツよりニット、スニーカーより革靴。素材と空気感を一段階引き上げることが重要です。