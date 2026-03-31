「大きな野良犬だと思ったら…」58歳男性が熊に襲われ“撃退”するまでの顛末「右目上の傷からは骨が…」12針を縫う大けが
2025年は全国で熊による被害が相次いで大きな話題となった。
とりわけ東北の目撃例・被害例は著しく増え、筆者が暮らす青森県では、2025年の熊（ツキノワグマ）出没件数が記録の残る1992年以来、過去最高の3333件となった。それまでの最高が2023年の1133件だったから、じつに3倍まで一気にふくらんだわけだ。
人身被害は10件で、不幸中の幸いといっていいのか死亡例こそなかったものの、やはり過去最高の件数だった。
その多くは倒れているところを発見され、救急搬送により一命をとりとめた、というパターン。発見が遅れれば命を落としていたと思われるケースも少なくなかった。
ただ、なかには熊を投げ飛ばして撃退したという、きわめて稀なケースもある。
◆国道沿いのラーメン店で起きた惨劇
そんな、手練れの格闘家のような闘いっぷりで熊を撃退し九死に一生を得たのは、青森県三戸町のラーメン店「麺工房 てんや」の店長、宮木昌志さん（58歳）だ。
恰幅こそいい宮木さんだが、人懐っこい笑顔が印象的な、強面の格闘家とは程遠いイメージの人物。どちらかといえば、むしろかわいらしい熊のぬいぐるみのイメージに近い。
そんな宮木さんが熊と遭遇したのは、2025年11月9日早朝のこと。「麺工房 てんや」は青い森鉄道・三戸駅から直線で2キロほど離れた国道4号線沿いにある。朝6時から営業しており、国道を使うドライバーたちにいわゆる「朝ラー」を提供している。バラエティに富んだ食感が楽しめる手もみ麺と、秘伝のスープがウリの地域の人気店だ。
宮木さんは毎日朝4時には出勤し開店準備にとりかかるのだが、その日は出勤早々に招かれざる客の来訪を受けた。
「店に出ると、まず最初に裏にあるガスの栓を開けるんだけど、裏口の扉を開けると、建物の隅に黒いかたまりがチラッと見えた。野良犬かなんかだろうとあまり気にせず、ずいぶん大きな犬だなあなんて思いながら、その黒い塊に背を向けるような形でガスの栓をあけようとしたんだ」（宮木さん）
三戸町は岩手県と秋田県の境界に接する、面積の約7割を山林や原野が占める山に囲まれた地域だ。熊の目撃例はこれまでもあったが、市街地や住宅地に現れたことはほとんどなかった。ましてや、店舗の建物内に侵入するケースは聞いたことがないという。「麺工房 てんや」のまわりにも山林が広がるが、目前の国道4号線はそれなりに交通量もあり、敷地内に熊が現れることはなかった。
ガス栓を開けようと背を向けた宮木さんだったが、すぐに異様な気配を感じ振り返った。そこに、熊の左手が飛んできた。
「とっさに顔を引いたけど、右目付近をひっかかれた。間一髪で引いた分、ひっかかれたで済んだけど、まともに食らっていたら顔の右半分をいかれてしまっていたかもしれない」（宮木さん）
◆あばら骨を骨折しながら決死の突進
熊は、背を向けて逃げる者を追いかけて襲う性質があるという。ガス栓を開けようと背を向けた宮木さんに、熊は本能的に襲い掛かったのだろう。
2025年10月には、岩手県北上市の温泉施設で露天風呂を清掃中の男性従業員（60歳）が行方不明となり、翌日、近くの雑木林で遺体で発見されるという痛ましい出来事があった。遺体の損傷具合などから熊に襲われたと見られている。目撃者がいないのであくまで想像の域を出ないが、おそらく、背後から襲われたのではないだろうか。熊に遭遇した際、背中を見せて逃げるのは絶対にやめるべきだとされる。
なんとか致命傷を負わずに済んだ宮木さんだったが、熊との格闘は続く。必死に組み合うなかで、のちにわかったことだが右あばら骨を骨折していた。
「もうダメだと覚悟した」という宮木さんに千載一遇のチャンスが訪れた。熊が手を大きく上げたことで右わきが開くのが見えた。宮木さんはその右わき目がけて体ごと突進した。すると、熊は仰向けにダウン。予想外の展開に驚いたのか、倒れた熊は起き上がると一目散に逃げていったという。
とりわけ東北の目撃例・被害例は著しく増え、筆者が暮らす青森県では、2025年の熊（ツキノワグマ）出没件数が記録の残る1992年以来、過去最高の3333件となった。それまでの最高が2023年の1133件だったから、じつに3倍まで一気にふくらんだわけだ。
人身被害は10件で、不幸中の幸いといっていいのか死亡例こそなかったものの、やはり過去最高の件数だった。
ただ、なかには熊を投げ飛ばして撃退したという、きわめて稀なケースもある。
◆国道沿いのラーメン店で起きた惨劇
そんな、手練れの格闘家のような闘いっぷりで熊を撃退し九死に一生を得たのは、青森県三戸町のラーメン店「麺工房 てんや」の店長、宮木昌志さん（58歳）だ。
恰幅こそいい宮木さんだが、人懐っこい笑顔が印象的な、強面の格闘家とは程遠いイメージの人物。どちらかといえば、むしろかわいらしい熊のぬいぐるみのイメージに近い。
そんな宮木さんが熊と遭遇したのは、2025年11月9日早朝のこと。「麺工房 てんや」は青い森鉄道・三戸駅から直線で2キロほど離れた国道4号線沿いにある。朝6時から営業しており、国道を使うドライバーたちにいわゆる「朝ラー」を提供している。バラエティに富んだ食感が楽しめる手もみ麺と、秘伝のスープがウリの地域の人気店だ。
宮木さんは毎日朝4時には出勤し開店準備にとりかかるのだが、その日は出勤早々に招かれざる客の来訪を受けた。
「店に出ると、まず最初に裏にあるガスの栓を開けるんだけど、裏口の扉を開けると、建物の隅に黒いかたまりがチラッと見えた。野良犬かなんかだろうとあまり気にせず、ずいぶん大きな犬だなあなんて思いながら、その黒い塊に背を向けるような形でガスの栓をあけようとしたんだ」（宮木さん）
三戸町は岩手県と秋田県の境界に接する、面積の約7割を山林や原野が占める山に囲まれた地域だ。熊の目撃例はこれまでもあったが、市街地や住宅地に現れたことはほとんどなかった。ましてや、店舗の建物内に侵入するケースは聞いたことがないという。「麺工房 てんや」のまわりにも山林が広がるが、目前の国道4号線はそれなりに交通量もあり、敷地内に熊が現れることはなかった。
ガス栓を開けようと背を向けた宮木さんだったが、すぐに異様な気配を感じ振り返った。そこに、熊の左手が飛んできた。
「とっさに顔を引いたけど、右目付近をひっかかれた。間一髪で引いた分、ひっかかれたで済んだけど、まともに食らっていたら顔の右半分をいかれてしまっていたかもしれない」（宮木さん）
◆あばら骨を骨折しながら決死の突進
熊は、背を向けて逃げる者を追いかけて襲う性質があるという。ガス栓を開けようと背を向けた宮木さんに、熊は本能的に襲い掛かったのだろう。
2025年10月には、岩手県北上市の温泉施設で露天風呂を清掃中の男性従業員（60歳）が行方不明となり、翌日、近くの雑木林で遺体で発見されるという痛ましい出来事があった。遺体の損傷具合などから熊に襲われたと見られている。目撃者がいないのであくまで想像の域を出ないが、おそらく、背後から襲われたのではないだろうか。熊に遭遇した際、背中を見せて逃げるのは絶対にやめるべきだとされる。
なんとか致命傷を負わずに済んだ宮木さんだったが、熊との格闘は続く。必死に組み合うなかで、のちにわかったことだが右あばら骨を骨折していた。
「もうダメだと覚悟した」という宮木さんに千載一遇のチャンスが訪れた。熊が手を大きく上げたことで右わきが開くのが見えた。宮木さんはその右わき目がけて体ごと突進した。すると、熊は仰向けにダウン。予想外の展開に驚いたのか、倒れた熊は起き上がると一目散に逃げていったという。