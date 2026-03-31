【ひらがなクイズ】 空欄のひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは「多忙な日々に必要なこと」
日々の健康を支えるものや、心身を癒やすひととき。そんな言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、頭を柔らかくするパズルを楽しんでみませんか？
今回は、体調を整えるために用いるものから、足元を温める身近な衣類まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□り
□□のき
りらっ□□
そっ□□
ヒント：体の痛みや病気を治したり、健康を保ったりするために飲むものを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
くすり（薬）
くすのき（楠）
りらっくす（リラックス）
そっくす（ソックス）
痛みや病を癒やす「薬（くすり）」や、神社の境内などで神聖な大木として親しまれる「楠（くすのき）」。そこに、肩の力を抜いて心身を休める「リラックス（りらっくす）」、そして足元の快適さを支える「ソックス（そっくす）」が並びました。
健康を願う気持ちや自然への敬意、そして自分自身を慈しむ時間まで。たった2つの共通する音が、私たちの暮らしを優しく整える言葉たちを一本の糸でつないでいます。すべての空白がパチリと埋まった瞬間に、心までふんわりと軽くなるような快感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体調を整えるために用いるものから、足元を温める身近な衣類まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□のき
りらっ□□
そっ□□
ヒント：体の痛みや病気を治したり、健康を保ったりするために飲むものを何といいますか？
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↓
↓
↓
↓
↓
正解：くす正解は「くす」でした。
▼解説
くすり（薬）
くすのき（楠）
りらっくす（リラックス）
そっくす（ソックス）
痛みや病を癒やす「薬（くすり）」や、神社の境内などで神聖な大木として親しまれる「楠（くすのき）」。そこに、肩の力を抜いて心身を休める「リラックス（りらっくす）」、そして足元の快適さを支える「ソックス（そっくす）」が並びました。
健康を願う気持ちや自然への敬意、そして自分自身を慈しむ時間まで。たった2つの共通する音が、私たちの暮らしを優しく整える言葉たちを一本の糸でつないでいます。すべての空白がパチリと埋まった瞬間に、心までふんわりと軽くなるような快感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)