京都府南丹市で約１週間前から小学校５年の男児が行方不明になっており、京都府警が男児の情報を公開して行方を捜索している。

２９日には小学校から北西約３キロの山中で男児の通学かばんが見つかり、府警は周辺を重点的に調べている。

男児は市立園部小学校５年の安達結希（ゆき）君（１１）。府警や同小によると、２３日午前８時頃、登校のため父親に自宅から小学校近くまで車で送ってもらった後、行方が分からなくなった。学校側が午前１１時４５分頃、安達君が登校していないことを母親に連絡し、行方不明となったことが判明した。

府警は２５日に安達君の顔写真や当日の服装などを公開。２９日午前には、安達君の親族が同市園部町内の山中で通学かばんを発見した。

同小によると、安達君が父親の車を降りた場所から同小までの約２００メートルにある同小の防犯カメラには、安達君と確認できる姿は映っていなかった。同じ時間帯に登校した児童や保護者からも、目撃情報は得られていないという。

安達君は身長１メートル３４でやせ形、黒色の短髪。黄色の帽子をかぶり、灰色トレーナーとベージュ色のズボンを着用していた。情報提供は府警南丹署（０７７１・６２・０１１０）へ。