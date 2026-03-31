アイドルグループ、＃Mooove！の姫野ひなのが31日までに、インスタグラムを更新。グラビア掲載を告知した。

発売中の「週刊ビッグコミックスピリッツ」の表紙グラビアを飾っている姫野は「去年7月に人生初の表紙をスピリッツさんで担当させていただいて、こんなに早く帰ってこれると思わなかった 皆の応援のおかげだよ」とファンに感謝。花柄ビキニ姿のオフショットを添えた。

またアザーカットも公開されており、濃いピンクのビキニやボーダー柄のハイレグショットなども披露。「濃いピンクのお衣装に、薄いピンクのチュールを合わせてハイヒールを履いて、まるで“女の子の夢を詰め込んだような”ピンクいっぱいのかわいい撮影で、とても楽しかったです。まだお外が寒い時期での撮影だったので、お鼻が赤くなりながら頑張っていました（笑い）。そんな自然な表情や、衣装のかわいさも含めて、ぜひ細かいところまで楽しんで見ていただけたらうれしいです」とコメントしている。

ファンからは「かわええ」「ひなのん大活躍」「でかい」「どんどん色気が増していくよね〜」といったコメントが寄せられた。