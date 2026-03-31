『推しの子』アイドルのギャラ配分はどうなっている？事務所取り分の業界構造を図解

芸能界のギャラはどこに入る？ お金の基本的な流れ

アイドルのギャラはまず事務所に入ります。タレント本人に直接届くわけではありません。「推しの子」も、ライブ出演料やテレビ番組のギャラは苺プロダクションに支払われ、そこからメンバーへ分配される仕組みです。また分配方法は契約や給与形態によって異なります。

事務所はアイドルのスケジュール管理・営業活動・報酬交渉など、芸能活動に関わる全てを担います。そのため、事務所はその対価として、ギャラの一部を受け取る仕組みです。



アイドルの契約と給与形態

まずはアイドルの契約形態と給与形態を見てみましょう。



契約方法

契約方法は、「マネジメント契約」と「エージェント契約」です。

マネジメント契約

タレントが特定の事務所に「専属」として所属し、すべての芸能活動を事務所を通じて行う契約です。事務所が仕事の獲得・交渉・スケジュール管理・育成まで一手に担います。タレントは事務所を通さずに仕事を受けることが原則禁止される反面、手厚いサポートを受けられます。

苺プロとアイの関係はこのマネジメント契約に近い形で、事務所が先行投資として育成費を負担し、デビュー後の収益で回収する構造です。

エージェント契約

エージェント契約は、マネジメント契約より自由度が高い形態です。事務所は営業活動やギャラ交渉を行いますが、タレントが自分でマネジメントやスケジュール管理をするケースもあります。フリーランスに近い立場のタレントや、ある程度キャリアを積んだタレントが選ぶケースが多い傾向です。



給与形態

給与形態は、主に「歩合制」と「給与制」があります。

歩合制

仕事をした分だけギャラが発生する報酬形態です。仕事をした分だけ収入が得られる反面、仕事がなければ収入もゼロになります。エージェント契約の場合に多い給与形態です。歩合制は人気タレントにとって収入を大きく伸ばせます。

給与制

仕事の量にかかわらず毎月一定額が支払われる報酬形態です。売れていない時期でも生活が保障される反面、急激にブレイクしても収入は変わりません。マネジメント契約の場合に多い給与形態です。



新人アイドルは事務所が赤字になる理由

「推しの子」で壱護社長がアイをトップに育てることに情熱を注いでいたのは、単純な夢だけが理由ではありません。新人アイドルの育成には多額のコストがかかり、売れるまでの間は事務所が赤字を抱え続けるためです。新人アイドルにかかるコストを紹介します。



レッスン費

アイドルになるには、歌・ダンス・演技などのレッスンが必要です。芸能事務所の入所金として数万円～十数万円、月謝として1万～6万円程度のレッスン料が一般的です。これを事務所が全額負担する場合もあります。



宣伝費

新人アイドルは知名度がゼロからのスタートです。SNS運用・宣材写真撮影・プレスリリース・メディア露出のための営業活動など、認知を広げるための宣伝コストはデビュー直後のアイドルにとっては必須です。宣材写真撮影だけでも、カメラマン・ヘアメイクを合わせて8000～3万円前後かかるケースもあります。



衣装費

ステージ衣装は、アイドルの世界観を作る重要な要素です。オリジナルの衣装費は1着あたり2万～10万円前後かかります。複数のステージ衣装をそろえるだけで、数十万円規模になることも珍しくありません。



アイドルのギャラ配分は？

アイドルビジネスのお金は、出演料だけで成り立っているわけではありません。グッズ・イベント・ライセンス収入など、複数の収益源が組み合わさっています。

アイドル活動によって得た収益が事務所収益に変わるまでの流れを整理すると、以下の通りです。



（1）クライアントが事務所に出演料を支払う

（2）事務所が経費を差し引く

（3）残額を事務所とタレントで分配

（4）事務所は育成費・宣伝費などを回収

（5）残りが事務所の利益

新人の間は（4）の回収が終わっていないため、事務所の利益はマイナスになることが多い傾向です。



「推しの子」から見るエンタメ産業

「推しの子」を通じて、芸能界のお金の仕組みを見てきました。アイドルの出演料はクライアントから事務所に入り、経費を差し引いたあとに事務所とタレントで分配されます。また契約形態・給与形態によって収入の安定感は大きく変わります。

特に、新人アイドルにはレッスン費・宣伝費・衣装費など、デビューまでに多額のコストが必要です。売れるまでの間は事務所が赤字を抱え続けるのが現実です。芸能界のお金の流れを知ることで、「推しの子」が描くエンタメ産業のリアルがより深く見えてくるかもしれません。



出典

公正取引委員会 音楽・放送番組等の分野の実演家芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー