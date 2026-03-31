『バイオハザード』実写版の悪役アルバート・ウェスカーには、ドラマ「ザ・ボーイズ」ホームランダー役のアントニー・スターが適役？たびたびネットで起こる話題について、スター本人が反応を示した。

ウェスカーは、ゲーム版『バイオハザード』シリーズを象徴する人気ヴィランのひとり。表向きは特殊部隊S.T.A.R.S.の隊長として振る舞いながら、裏ではアンブレラ社に通じる冷酷な策略家であり、ウイルス研究と人類進化をめぐる野望を秘めた存在だ。これまでの実写版では、ジェイソン・オマラ、ショーン・ロバーツ、トム・ホッパー、ランス・レディックが演じてきた。

スターといえば「ザ・ボーイズ」ホームランダー役で見せる、不気味な笑みと底知れない威圧感が印象的だ。ブロンドヘアのイメージも相まって、ファンの間では以前から「ウェスカー役にぴったり」と語られることが多かった。実際、過去にはファンアートに対してスター自身がこともあり、待望論に自ら“乗った”ようにも見えていた。

この話題についてスターは米で「僕は何なのかわかってないです。これ、いつも話題にあがるんですけど」と少々困惑気味。「言っても、共通点って髪がブロンドなことくらいでしょう。しかも、もう髪色変わってるし」と語っている。たしかに現在のスターは、ホームランダー時代のような明るいブロンドではなく、落ち着いたブラウンヘアだ。

さらにスターは「もっと若い人の方がいいんじゃない？僕50歳ですよ」と遠慮気味。現在『バイオハザード』は『WEAPONS／ウェポンズ』（2025）ザック・クレッガー監督によるリブート映画が準備中だが、この口ぶりだと、仮にスターにオファーがあったとしても辞退されていそうである。

ちなみにウェスカーの年齢設定は初代ゲーム『バイオハザード』（1996）時は42歳で、『バイオハザード5』（2009）では48歳の設定。内容次第では、スターが演じることも決して違和感ないはずだが……？

「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズン全8話は、2026年4月8日より にて独占配信。初回2話一挙配信、その後毎週新エピソードが配信される。