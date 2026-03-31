【日本代表担当・金川誉】前日練習が行われた聖地・ウェンブリーのメディアセンター。英スカイスポーツの画面には『ＷＯＲＬＤ ＣＵＰ ＢＲＥＡＫＯＵＴ ＳＴＡＲＳ』の文字が躍っていた。２０２６年北米Ｗ杯で爆発が期待される新星として、ライプチヒのコートジボワール代表ＦＷヤン・ディオマンテ（１９）、バイエルンのドイツ代表ＭＦレナート・カール（１７）らと共に、日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が並んだ。

番組内では、今季上田がフェイエノールトで積み上げた２２ゴール（リーグ戦）が詳細に分析されていた。右足１２点、頭８点、左足２点。ペナルティーエリア外からの得点は１で、ゴール前で勝負するストライカーらしいデータが紹介されていた。この放送を経て、上田は日本代表の点取り屋として、イングランド戦でも同国ファンの注目も集めることになるだろう。

一方、イングランド代表はＦＷハリー・ケーン（３２＝バイエルン）を擁する。バイエルンでの今季リーグ戦ゴール数は３１と、上田を大きく上回る。右足１７点、頭７点、左足５点。ただＰＫで１０点を奪っており、流れの中で奪ったゴールは２１点だ。

当の上田は、ケーンについてどう見ているのか聞いてみた。「世界トップクラスだと思います」と短い答えが返ってきた。さらに中盤で試合をつくる能力などについて、上田もああいったプレーをしてみたいのか、というという問いにはこう続けた。

「別に思わないです。別に思わないというか、誰でもできることじゃない。技術があって、サッカーセンス、ＩＱも高い。その上で幅広いプレースタイルがあると思います。別にしたいかしたくないかというよりも、できないです、単純に」

それは万能型への憧れを捨て、ストライカーとしての純度を高めてきた者だけが持つ矜持にも聞こえた。ケーンという完成形を追うのではなく、自分にしかできない「ゴールの奪い方」に特化する。その覚悟が、今の彼を支えているように映る。

オランダで磨き上げたポストプレーと、左右両足、そして「世界基準」のヘディング。ＰＫを除けばケーンをも上回る２２得点の実力は、イングランド相手に通用するのか。その解答は明日の聖地のピッチで、証明されることになる。