新開発「“純ガソリン”エンジン」発表に反響殺到！

自動車業界全体がEV（電気自動車）へのシフトを推し進める2026年現在。

内燃機関のフィーリングを愛するクルマ好きにとって、胸が熱くなる明るいニュースが飛び込んできました。

【画像】超カッコイイ！ これが新開発「ガソリンエンジン」搭載モデルです！（24枚）

2026年3月16日、フランスの自動車メーカー「プジョー」が、完全新設計とも言える新世代の“純ガソリンエンジン”「ターボ100」を正式に発表したのです。

ハイブリッドでもEVでもない、純粋なガソリンエンジンの新作が登場した事実は、世界中のモーターファンに大きな驚きと喜びを与えています。

このターボ100は、プジョーをはじめとするステランティスグループで長年親しまれてきた1.2リッター直列3気筒「ピュアテック」エンジンをベースとしつつも、その中身には劇的なアップデートが施されています。

スペックは最高出力100馬力（74kW）を5500rpmで、最大トルク205Nmをわずか1750rpmという低回転から発揮。

特筆すべきは、コンパクトカー向けのエンジンでありながら「可変ジオメトリーターボ（VGT）」という高度で贅沢な機構を採用している点と、燃焼効率を極限まで高めるミラーサイクルを導入している点です。

さらに、既存のプジョーオーナーにとっても朗報と言えるのが、これまで採用されていた「湿式タイミングベルト」が廃止され、より耐久性に優れる「タイミングチェーン」へと構造が変更されたことです。

これに伴い、信頼性への絶対的な自信の表れとしてプジョーは、欧州市場などで「最大8年または16万キロ」という驚異的なエンジン無償保証プログラムを適用するとも発表。

このように内燃機関の火を燃やし続けるプジョーの英断に対し、SNSやネット上では早くも凄まじい反響が巻き起こっています。

もっとも目立つのは、「欧州メーカーがまだ新型ガソリンエンジンを開発しているというのが率直に嬉しい！」「EUメーカーだってEV一辺倒には懐疑的で、裏でしっかりガソリンエンジンの開発を続けてたんだね」「純ガソリンが今出ようとしているのはめちゃくちゃ嬉しいニュース！」と、新エンジンの誕生を両手で歓迎する声です。

また、メカニズムの大幅な改良についても、「湿式タイミングベルトからタイミングチェーンに変更されて、さらに可変ガソリンターボのエンジンが2026年に出てきたのは激アツ！」「可変G turbo！なんて贅沢な仕様なんだ」「これで故障が減ることが期待できるかな？」「8年、16万キロ保証が無償だったら本当に凄いと思う」「耐久性にかなりの自信があるようですね」と、信頼性の向上や高度な技術の投入を高く評価するコメントが溢れています。

そして、走りの楽しさを追求するファンからは、「わずか100馬力だとしてもプジョーのエンジンは楽しいから全く問題ない」「もともと低速トルクが強いイメージだけど、可変ジオメトリーターボでどのように変わるんだろう？」「スズキの1リッターターボとの性能を比べてみたい！」といった走行性能への期待が寄せられています。

くわえて、「6速MTで出してくれるなら絶対買う！」「この勢いで3ペダルMTの復活も是非お願いします！」「ベーシックグレードに搭載して安くしてほしいなぁ…」と、MT車との組み合わせや手頃な価格設定を望む切実な声も少なくありません。

「こうやってちゃんとエンジン開発して出してくるのはメーカーとしての底力がありますね」「自動車の祖だもんなぁ、フランスは」と称賛されるプジョーの新型エンジンのターボ100。

この優れたパワーユニットがステランティス全体に広がるのか、そしていつ日本市場に導入されるのか。

「日本導入も期待したいですね」「性能が良かったら日本車にも搭載して欲しい！」と願う日本のファンの熱い視線が、海を越えて注がれ続けています。