団体競技のサッカーにおいて自主練時に考えるべきこととは？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

団体競技のサッカーにおいて自主練時に考えるべきこととは

チームの課題から自主練の内容を考えよう

【どうして】常に試合と結びつけて練習を考えることが大切 チームとしてどんな戦いをするのかを理解する

もっとうまくなりたいと自主練習にはげむことはとてもよいことです。自分の課題を克服するために自主練習をしてくことも大事ですが、順番としてはチームの課題、グループの課題、個人の課題と大きなところから考えるようにしましょう。チームとしてどんな戦いをするのかを理解し、そのために何が必要でどんな練習をしていかなくてはいけないのか、常に試合と結びつけて行うことが大切になります。

サイド突破からのチャンスメイクでゴールを奪いならドリブル技術を上げる必要があります。自主練習でドリブルを磨けばチームも強くなります。

コーチからひとこと

こんな選手になりたいという目標を持ち、達成するために何を練習するのかを具体的に考えましょう。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝