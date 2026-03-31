細胞レベルで若返りができる！話題の「オートファジー」っていったいなに？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

細胞レベルで若返りができる！話題の「オートファジー」っていったいなに？

オートファジーって何？

外見を若々しく保つために肌のお手入れはしても、細胞そのものから若返らせようと考える人は少ないかもしれません。 皮膚が一定の周期で生まれ変わるのは、細胞のターンオーバー（新陳代謝）によるもの。同じように、内臓、骨、血管など、全身を構成するおよそ37兆個の細胞も、日々新しく生まれ変わっています。

つまり、代謝機能の衰えをゆるやかにし、若々しい細胞を常にキープすることができれば、外見のみならず体の中も若々しくいられるのです。２０１６年に大隅良典教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した「オートファジーの仕組みの解明」は、まさに細胞の新陳代謝を促進する働きがあることで注目を集めました。

オートファジーとは、体内のたんぱく質をリサイクルする仕組みのこと。細胞内の古いたんぱく質や不要なものを分解して新陳代謝を起こそうとすることから〝細胞のリサイクルシステム〞と呼ばれたりもします。普通に暮らしていてもオートファジーは働いていますが、空腹時間が16 時間を超え、飢餓状態になると活性化のスイッチが入り、アンチエイジングの効果がより高まります。

ずぼら断食をすると細胞レベルから生まれ変われるので、若々しい体を維持できるのです。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』