リスク回避の動き イランが満載クウェート原油タンカー攻撃、流出の可能性 リスク回避の動き イランが満載クウェート原油タンカー攻撃、流出の可能性

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リスク回避の動き イランが満載クウェート原油タンカー攻撃、流出の可能性



ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受け、原油が周辺海域で流出した可能性がある。事故当時、原油は満載状態だった。



事故報告を受け原油先物が急伸。1バレル＝106ドル台に乗せている。NY金先物は下落、米株先物は急反落しダウは100ドル近く下げている。為替市場では有事のドル買いが優勢。



東京時間08:51現在

ダウ平均先物JUN 26月限 45368.00（-97.00 -0.21%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6369.75（-18.50 -0.29%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23039.00（-100.75 -0.44%）



ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝106.66（+3.78 +3.67%）

ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4536.00（-21.50 -0.47%）

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