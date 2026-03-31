ウォン・カーウァイが監督を務めた映画『花様年華』が4K版となり、未公開の短編『花様年華2001』と同時上映される『花様年華 25周年特別版』が、5月1日よりシネマート新宿、Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、グランドシネマサンシャイン池袋ほかで全国順次公開されることが決定した。

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第53回カンヌ国際映画祭にてトニー・レオンが主演男優賞を受賞した『花様年華』（2000年）は、ウォン・カーウァイ監督の代表作。日本でも2001年3月31日に劇場公開され大ヒットを記録し、2026年3月31日に公開25周年を迎えた。

『花様年華』は当初、『Three Stories About Food（食べ物にまつわる3つの物語）」というタイトルで構想されており、異なる3つの時代を描く3部作としてまとめられる予定だった。その中で、『花様年華2001』という作品は、デザートとして位置づけられていたという。

本企画では、そんな『花様年華』と第54回カンヌ国際映画祭のマスタークラスでのみ上映された短編『花様年華2001』が同時上映される。

公開されたポスタービジュアルは、『花様年華』と『花様年華2001』より、それぞれのマギー・チャンの姿が配され、朱色のコートと、現代的な青色のストライプのセットアップが対比を成している。中央に書かれた「惹かれ合う、何度でも」というコピーが示す通り、『花様年華』に加え、同じキャストで作られた『花様年華2001』に時を超えて出会うことで、運命のように惹かれ合う2人のストーリーを改めて味わい直すことができる。

あわせて公開された予告編は、『花様年華』のこちらに振り向くマギー・チャンの姿から始まる。ナット・キング・コールの「キサス・キサス・キサス」の歌声に乗せて展開していき、最後には『花様年華2001』の映像が一瞬映し出される。

さらに、『花様年華』と『花様年華2001』から各3点の場面写真も公開。トニー・レオンとマギー・チャン、1960年代と現代を舞台に、惹かれ合う2人の姿が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）