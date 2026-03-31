「和菓子」の魅力。糖尿病予備軍が真っ先に選ぶべき「優秀おやつ」とは

糖尿病の方や血糖値が気になる方にとって、和菓子の摂取は慎重に考える必要があります。糖質を多く含む和菓子は血糖値に影響を与えやすいため、適切な知識を持つことが重要です。本章では、糖尿病における糖質管理の重要性と、和菓子を楽しむための具体的な注意点について解説します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

和菓子と糖尿病：血糖管理への影響

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

糖尿病の方や血糖値が気になる方にとって、和菓子の摂取は慎重に考える必要があります。適切な知識と対応が求められます。

糖尿病における糖質摂取の重要性

糖尿病は、血糖値を調節するインスリンの働きが不十分になる病気です。インスリンの分泌量が少ない、あるいはインスリンの効きが悪いために、血糖値が高い状態が続きます。高血糖が続くと、血管や神経にダメージを与え、様々な合併症を引き起こすリスクが高まります。糖尿病の管理において、血糖値のコントロールは最も重要な目標の一つです。そのため、食事から摂取する糖質の量とタイミングを適切に管理することが求められます。和菓子は糖質が多く、血糖値を急激に上昇させる可能性があるため、糖尿病の方にとっては注意が必要な食品です。ただし、完全に避ける必要はなく、適切な量と食べ方を工夫することで、楽しむことは可能です。

糖尿病の方が和菓子を楽しむための注意点

糖尿病の方が和菓子を食べる際には、いくつかの注意点があります。まず、主治医や管理栄養士と相談し、1日の糖質摂取量の中でどの程度の余裕があるかを確認することが大切です。その範囲内で、和菓子を少量楽しむようにします。食べるタイミングも重要で、食事の直後に少量食べることで、血糖値の急上昇を抑えることができます。また、血糖値を定期的に測定し、和菓子を食べた後の血糖値がどの程度上がるかを把握することで、自分に合った摂取量を知ることができます。和菓子の種類によっても血糖値への影響は異なります。寒天を使った低カロリーのものや、砂糖の使用量が少ないものを選ぶことも一つの方法です。最近では、糖質を抑えた和菓子も販売されていますので、そうした商品を利用することも考えられます。いずれにしても、自己判断せず、医療機関と連携しながら安全に楽しむことが重要です。

まとめ

和菓子は日本の伝統的な食文化であり、適切に楽しむことで生活に彩りを加えることができます。一方で、糖質が多く含まれているため、健康管理においては注意が必要です。本記事で紹介したように、カロリーや糖質、脂質の特徴を理解し、自分の健康状態や目標に合わせて摂取量や頻度を調整することが大切です。特に糖尿病や肥満が気になる方は、医療機関と相談しながら、安全に楽しむ方法を見つけてください。和菓子を完全に避けるのではなく、賢く付き合うことで、心身ともに豊かな生活を送ることができるでしょう。気になる症状がある方や、食生活について不安がある方は、専門医や管理栄養士への相談をおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」