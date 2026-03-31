放置すると慢性化も？ 『春うつ』の長期的予後と再発を防ぐ対策【医師監修】

春うつは適切な対処や治療によって改善が見込めますが、放置すると慢性化するリスクもあります。回復のプロセスには個人差があり、一進一退を繰り返すこともあります。また、翌年の春に再び症状が現れる方もいるため、再発予防のための継続的な取り組みも大切です。予後の見通しと長期的なケアのポイントについてご説明します。

※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や適応障害などの総称・俗称です。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

春うつの長期的な予後

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

春うつは適切な対処と治療により、多くの場合改善が見込めます。しかし、放置すると慢性化したり、他の精神疾患へと進展したりするリスクもあります。ここでは、春うつの予後と再発予防について説明します。

回復のプロセス

春うつの症状は、環境への適応が進み、ストレス要因が軽減されることで自然に改善することもあります。適切な休息と生活習慣の見直しにより、数週間から数か月で症状が和らぐ方も少なくありません。しかし、症状が重い場合や長期化している場合には、専門的な治療が必要です。

治療を受けた場合、症状の改善には個人差があります。薬物療法や精神療法を組み合わせることで、段階的に症状が軽減していきます。焦らず、自分のペースで回復を目指すことが大切です。途中で症状が一進一退することもありますが、継続して治療を受けることで安定した状態を取り戻すことができます。

再発予防のための取り組み

一度春うつを経験した方は、翌年の春に再び症状が現れるリスクがあります。再発を防ぐためには、自分のストレス要因や症状のパターンを把握しておくことが重要です。早期にサインを察知し、対処することで、重症化を防ぐことができます。

日常的にストレス管理を意識し、規則正しい生活リズムを維持することが予防につながります。また、定期的に自分の心身の状態をチェックし、無理をしすぎないよう調整することも大切です。趣味やリラックスできる活動を継続的に行い、心のバランスを保つ習慣を持ちましょう。

必要に応じて、専門医との定期的なフォローアップを受けることも推奨されます。症状が安定している時期でも、医師との関係を維持しておくことで、再発時に早期に対応できます。また、家族や友人との良好な関係を保ち、困ったときに相談できる環境を整えておくことも、再発予防に役立ちます。

まとめ

春うつは、季節の変化や環境の変動が引き金となり、心身にさまざまな症状をもたらす状態です。気分の落ち込みや意欲の低下、睡眠障害、疲労感などが現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。規則正しい生活リズム、適度な運動、ストレス管理といった日常的な対策が有効ですが、症状が2週間以上続く場合や日常生活に大きな影響が出ている場合には、専門医への相談が推奨されます。早期に適切な治療を受けることで、症状の改善と再発予防が可能です。心身の変化に気づいたら、一人で抱え込まず、医療機関や周囲のサポートを活用しましょう。

参考文献

厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」

日本うつ病学会

厚生労働省「職場における心の健康づくり」