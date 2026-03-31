◇インターリーグ ホワイトソックス―マーリンズ（2026年3月30日 マイアミ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。初めての「ABSチャレンジ」を行った。

初回1死からの第1打席はマーリンズ・パダックのチェンジアップを捉えられず、二ゴロ。先制直後の3回2死一塁からの第2打席もチェンジアップにタイミングを外されたが、打球は投手の右前方へ力なく転がり、投前内野安打に。本塁打以外での初めての安打でデビュー戦からの4試合連続安打を記録した。次打者・ヘイズが右翼ポール際に3ラン。貴重な追加点につながる幸運な安打だった。

初めての経験もした。バルガスの満塁弾で8―0となった直後の4回2死、カウント1―1から高めの直球を自信を持って見逃したが、判定すはストライクだった。すぐさま右手でヘルメットを2度叩き、自身初めての「ABSチャレンジ」を要求。判定は覆り、カウントは2―1になった。

結果としては空振り三振に倒れたが、ストライクゾーンを見極められている選球眼を示す打席だった。