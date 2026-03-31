明日の『風、薫る』父“信右衛門”北村一輝、“りん”見上愛に過去を打ち明ける
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「翼と刀」（第3回）が4月1日に放送される。
【写真】直美（上坂樹里）と話す牧師の吉江（原田泰造）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を巻き起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第3回あらすじ
母・美津（水野美紀）と妹・安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りんは虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、父・信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。
一方、東京の教会では、牧師の吉江（原田泰造）が直美を呼び出していた…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】直美（上坂樹里）と話す牧師の吉江（原田泰造）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を巻き起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
母・美津（水野美紀）と妹・安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りんは虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、父・信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。
一方、東京の教会では、牧師の吉江（原田泰造）が直美を呼び出していた…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。