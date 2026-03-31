眉が濃すぎて垢抜けない人集合！NG眉を今っぽナチュラル眉に変える簡単テク3選

トップアイデザイナーのクボタマイです。もともと眉が濃い方は、メイクが難しいと感じることも多いですよね。「眉が濃くて垢抜けて見えない…」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください♡

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眉メイクの前にフェイスパウダーで眉周りの油分をしっかりオフしておきましょう。

テカリを抑えることで、眉の存在感を自然に和らげることができます。

さらに、フェイスパウダーの後にアイブロウパウダーの淡い色を眉全体にふんわりとのせると、より軽やかな印象に仕上がります。

眉マスカラで抜け感をプラス

眉が暗い色だと、どうしても濃く見えやすくなります。

眉マスカラで色を明るくすることで、視覚的に軽やかな印象を作ることができます。

特に、毛が硬い方や毛量が多い方におすすめの方法です。

元の眉色よりワントーン程度明るい色だと馴染んでしまい、思ったほど明るく見えないこともあるため、少し明るめのカラーを選ぶのがポイントです。

また、部分的に濃さが気になる場合は、濃い部分だけに眉マスカラをのせると、全体の濃さが均一に見えやすくなります。

グラデーションで自然な立体感を作る

眉頭を薄く、眉尻に向かって濃くなるグラデーションを意識すると、メリハリが生まれ、眉全体が濃く見えるのを防ぐことができます。

眉全体を同じ色で塗るのではなく、場所によって使う色の明るさを変えることが大切です。

特に眉頭は薄く仕上げたい部分なので、淡いカラーでもつけすぎないよう注意しましょう。

眉が濃いことは決してデメリットではなく、少しの工夫で今っぽいナチュラル眉に仕上げることができます。

ぜひ今回ご紹介したポイントを取り入れて、抜け感のある垢抜け眉を楽しんでみてくださいね♡