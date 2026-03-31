1本100円で良いんだよね？ドラストなら1000円近くしそうなお守りコスメ

値上げが続くリップコスメの中で、思わず目を疑うコスパ最強アイテムを発見。ダイソーで手に入るこのリップは、1本100円とは思えないデザイン性と使い心地が魅力です。やさしい香りと自然なツヤ感で、毎日使いたくなる一本に。プチプラでも妥協したくない人にぴったりな注目のアイテムですよ。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名（左から）：LJ モイスチャー リップクリーム 03n／LJ モイスチャー リップクリーム 04n／LJ モイスチャー リップクリーム 05n

価格：各￥110（税込）

内容量：各3.5g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480693675／4550480708577／4550480708560

ドラッグストアなら1,000円近くしそう…！ダイソーのプチプラコスメをチェック

最近、じわじわと値上げが続いているリップコスメ。

毎日持ち歩くものだからこそ、使い心地はもちろん、見た目の可愛さや気分の上がるデザインにもこだわりたい…そんなふうに思っている人も多いのではないでしょうか。

そんな中で出会ったのが、ダイソーのコスメ売り場で見つけた『LJ モイスチャー リップクリーム』シリーズ。

正直、「これ本当に1本100円でいいの？」と疑ってしまうほどのクオリティでした。

まず驚いたのは、その見た目。ドラッグストアで買えば1,000円近くしそうな雰囲気で、毎日のお守りコスメとして、ポーチに入れておきたくなる存在です。

気軽に使えるのに、しっかりおしゃれ見えするのが嬉しいポイント。

100円のクオリティじゃない！ダイソーの『LJ モイスチャー リップクリーム』

今回は3種類購入。

手前のグレーのパッケージは無香料。余計な香りがなく、シーンを選ばず使いやすいのが魅力です。

中央のイエローのパッケージはとろけるはちみつの香り。ですが、実際は少し違っていて、お花や紅茶を思わせるようなやさしい香りです。

奥のピンクのパッケージはジューシーなアップルの香り。フルーティな印象ですが甘さは控えめ。上品で穏やかな印象です。

テクスチャーや仕上がりは3本とも共通していて、体温でとろけるようにスルスルと塗れます。

やわらかくて伸びがよく、自然なツヤ感が出るのがGOOD。

香りも含めて全体的にやさしい使用感なので、毎日気軽に手が伸びるアイテムになりそうです。

今回はダイソーの『LJ モイスチャー リップクリーム』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。