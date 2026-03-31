1本100円で良いんだよね？ドラストなら1000円近くしそうなお守りコスメ
商品情報
商品名（左から）：LJ モイスチャー リップクリーム 03n／LJ モイスチャー リップクリーム 04n／LJ モイスチャー リップクリーム 05n
価格：各￥110（税込）
内容量：各3.5g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480693675／4550480708577／4550480708560
ドラッグストアなら1,000円近くしそう…！ダイソーのプチプラコスメをチェック
最近、じわじわと値上げが続いているリップコスメ。
毎日持ち歩くものだからこそ、使い心地はもちろん、見た目の可愛さや気分の上がるデザインにもこだわりたい…そんなふうに思っている人も多いのではないでしょうか。
そんな中で出会ったのが、ダイソーのコスメ売り場で見つけた『LJ モイスチャー リップクリーム』シリーズ。
正直、「これ本当に1本100円でいいの？」と疑ってしまうほどのクオリティでした。
まず驚いたのは、その見た目。ドラッグストアで買えば1,000円近くしそうな雰囲気で、毎日のお守りコスメとして、ポーチに入れておきたくなる存在です。
気軽に使えるのに、しっかりおしゃれ見えするのが嬉しいポイント。
100円のクオリティじゃない！ダイソーの『LJ モイスチャー リップクリーム』
今回は3種類購入。
手前のグレーのパッケージは無香料。余計な香りがなく、シーンを選ばず使いやすいのが魅力です。
中央のイエローのパッケージはとろけるはちみつの香り。ですが、実際は少し違っていて、お花や紅茶を思わせるようなやさしい香りです。
奥のピンクのパッケージはジューシーなアップルの香り。フルーティな印象ですが甘さは控えめ。上品で穏やかな印象です。
テクスチャーや仕上がりは3本とも共通していて、体温でとろけるようにスルスルと塗れます。
やわらかくて伸びがよく、自然なツヤ感が出るのがGOOD。
香りも含めて全体的にやさしい使用感なので、毎日気軽に手が伸びるアイテムになりそうです。
今回はダイソーの『LJ モイスチャー リップクリーム』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。