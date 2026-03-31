100円って本気！？「ロフトなら2000円くらいしそう！」コンパクトになるお弁当箱

セリアで見つけたランチボックスが、あまりにもクオリティが高くて驚きました！お手入れがしやすいシンプルな構造。電子レンジもOKです！2段タイプですが、1つにまとめられてコンパクトに持ち帰りも可能。おまけに蓋が木目調でさりげなく凝ったデザインでおしゃれ！ロフトなどで買うとしたら2000円近くしそうです♡

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商品情報

商品名：ピッケ 2段ランチボックス フェミニン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：上本体320ml、下本体180ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534356817

このクオリティで100円はお得！セリアで見つけたランチボックスが優秀♡

新生活が始まるこの季節は、節約も兼ねてお弁当作りに挑戦する方も多いと思います。ただ、最初はランチボックスやグッズを準備する必要があるので、何かとコストがかかるのがネック…。

少しでも低コストでお弁当グッズを揃えたい！という方におすすめのランチボックスをセリアで発見しました。

季節もの売り場に並んでいた、こちらの『ピッケ 2段ランチボックス フェミニン』をご紹介します。

蓋の部分をよく見ると、木目のような模様が入っていておしゃれ！

このレベルのお弁当箱が、110円（税込）で売っているとは驚きでした。

ロフトなどで買ったとしたら、2,000近くしてもおかしくないような雰囲気です。

持ち運びやすく、使い勝手の良い2段タイプのランチボックスです。

ランチボックスを留めるバンドやお箸は別売ですが、全部セリアで揃えたとしても330円で済むのが嬉しいポイント！

これからお弁当生活を始めたい人にもおすすめで、気負わず始められます。

パッキンが付いていないので、汁気のあるおかずを入れる際には少し注意が必要です。

ただ、パッキンがないことで洗いやすく、お手入れが簡単なのは嬉しいポイント！

本体は電子レンジOKで実用性も申し分なし！

容量は上本体が320ml、下本体が180mlとなっています。

ネットで調べてみると成人女性だと500〜700mlが標準サイズといわれているようなので、活動量や普段の食事量に合わせて小さなタッパーを用意するのもアリだと思います。

本体のみが電子レンジでの使用も可能で、実用性も申し分ありません◎

さらに嬉しいのが、入れ子式で2段から1段にもできるという点！

さらに食べ終わったら1つにまとめることができるので、持ち帰りが楽になりますよ。

今回は、セリアで見つけた『ピッケ 2段ランチボックス フェミニン』をご紹介しました。

このクオリティの日本製ランチボックスがセリアで買えるのはありがたいです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。