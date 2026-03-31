なんてものを売ってるんだ！お箸が止まらないよ…満足感高い100均の白い粉
商品情報
商品名：ガーリックバター塩こしょう
価格：￥108（税込）
内容量：30g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4902688084401
ガーリックの風味・バターの甘味・程よい塩気がこれ1袋で！
ダイソーの食品売り場で、思わず二度見してしまったのがこの『ガーリックバター塩こしょう』。
名前からしてすでに美味しそうですが、実際に使ってみるとその実力に驚かされました。
「なんてものを売ってるんだ…！」と感じるほど、手軽なのに満足感の高い“白い粉”です。
普段料理で使うバターは、小さじ1でも約28〜32kcalと意外とカロリーが高め。
仕上げや調理中に「もう少しコクを…」とつい足してしまい、気づけばカロリーオーバーということもありますよね。
そんな時の、この調味料を使えば、控えめなカロリーでしっかりバターの風味を楽しめるのが嬉しいポイントです。
これ1つで味が決まる！ダイソーの『ガーリックバター塩こしょう』
今回はパッケージの裏面にある白身魚用のレシピを参考に、チキンにアレンジしてガリバタチキンを作ってみました。
作り方はまず、両面にガーリックバター塩コショウをして、薄力粉を均一にまぶします。
熱したフライパンに油を引き、焦げ付かないように火が通るまで両面を焼きます。
完成したのがこちら！
まず意外だったのが、焦げ付きにくいと感じた点。調理中のストレスが少し減るのも地味にありがたいところです。
そして、加熱しすぎるとせっかくのガーリックやバターの風味が飛びやすい印象でした。筆者的には、調理中は軽めに振って、食べる直前に少し足す使い方が好みでした。
塩こしょうなので塩味が強いです。たくさん振りかけるとしょっぱくなりがちなので注意。少量ずつ味を見ながら使うのがポイントです。
今回はダイソーの『ガーリックバター塩こしょう』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。