なんてものを売ってるんだ！お箸が止まらないよ…満足感高い100均の白い粉

ダイソーで見つけた『ガーリックバター塩こしょう』は、思わず二度見するインパクトながら実力派の万能調味料。低カロリーでバターのコクとガーリックの香ばしさを手軽に再現でき、これひとつで味が決まる手軽さが魅力です。焦げ付きにくく調理も快適。忙しい日にも大活躍すること間違いなしですよ。早速見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ガーリックバター塩こしょう

価格：￥108（税込）

内容量：30g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902688084401

ガーリックの風味・バターの甘味・程よい塩気がこれ1袋で！

ダイソーの食品売り場で、思わず二度見してしまったのがこの『ガーリックバター塩こしょう』。

名前からしてすでに美味しそうですが、実際に使ってみるとその実力に驚かされました。

「なんてものを売ってるんだ…！」と感じるほど、手軽なのに満足感の高い“白い粉”です。

普段料理で使うバターは、小さじ1でも約28〜32kcalと意外とカロリーが高め。

仕上げや調理中に「もう少しコクを…」とつい足してしまい、気づけばカロリーオーバーということもありますよね。

そんな時の、この調味料を使えば、控えめなカロリーでしっかりバターの風味を楽しめるのが嬉しいポイントです。

これ1つで味が決まる！ダイソーの『ガーリックバター塩こしょう』

今回はパッケージの裏面にある白身魚用のレシピを参考に、チキンにアレンジしてガリバタチキンを作ってみました。

作り方はまず、両面にガーリックバター塩コショウをして、薄力粉を均一にまぶします。

熱したフライパンに油を引き、焦げ付かないように火が通るまで両面を焼きます。

完成したのがこちら！

まず意外だったのが、焦げ付きにくいと感じた点。調理中のストレスが少し減るのも地味にありがたいところです。

そして、加熱しすぎるとせっかくのガーリックやバターの風味が飛びやすい印象でした。筆者的には、調理中は軽めに振って、食べる直前に少し足す使い方が好みでした。

塩こしょうなので塩味が強いです。たくさん振りかけるとしょっぱくなりがちなので注意。少量ずつ味を見ながら使うのがポイントです。

今回はダイソーの『ガーリックバター塩こしょう』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。