ついに専用品出たよ！「耐荷重10kgでタフ！」細かく調整しやすい100均収納ラック

ダイソーで人気の『押入れフリーラック』を、シンク下収納に活用するのが流行りましたが、サイズが合わなかったり、いまいち使いにくい…ということも。そんな中、ついにダイソーからシンク下専用の収納ラックが登場しました！高さと棚板の間を細かく調整しやすく、使いやすさ抜群！耐荷重も10kgとタフですよ◎

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商品情報

商品名：シンク下すきま収納ラック

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：幅47cm〜75cm×奥行29.3cm×高さ38.7cm

耐荷重：約10kg（1段あたり5kg）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480759470

ダイソーからついに『シンク下すきま収納ラック』が登場！

ダイソーで人気の『押入れフリーラック』を、シンク下の収納に活用するのが流行りましたよね。

ただ、押し入れで使う前提の作りなため、いざ置こうとしたらサイズが合わない、使いにくい…なんてことも。

筆者も上手く使いこなせなかったのですが、ついにダイソーからシンク下専用の『シンク下すきま収納ラック』が登場！早速購入してきました。

シンク下用の立派なラックなのに、価格は770円（税込）とかなりお手頃！

筆者が訪れた店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。

フレームが2個、棚板が12個、伸縮パイプが4本、めねじ10個＋予備2個がセットになっています。

組み立てる前に部品が揃っているか確認しておきましょう。

細かく調整ができるから排水トラップも避けやすい！

組み立ては、フレームにパイプを取り付けていく作業になりますが、慣れれば楽ちんです。

最初にめねじをフレームの穴に当ててから、パイプをあてがい回転させると効率がいいですよ◎

ちなみにパイプは好きな高さに取り付けられます。また、パイプは伸縮性があるので、好きな幅に調整することも可能です！

棚板を取り付けたら完成です。

板は幅が狭く、棚板の間を細かく調整しやすいのが嬉しいポイント！排水トラップを避けやすいです。

通気性が良く耐荷重が高いから安心して使える！

最初は手間取りましたが、10分もあれば組み立てることができました。

段数が多いうえに、高さも細かく設定できて使い勝手抜群！

棚板が穴あきタイプなので、通気性も確保できるのがありがたいです。

早速使ってみましたが、700円なのが奇跡というくらい優秀です！

シンク下専用なだけあって、やはりこちらのほうが『押入れフリーラック』よりも使いやすく感じました。

試しに重い土鍋を乗せてみましたが、全くぐらつかずにしっかりと安定しています。

なにより驚いたのが耐荷重量の高さ！

1段あたり約5kgで、2段合わせて約10kgまで乗せることが可能です。

重さがある洗剤や調理器具なども安心して置くことができます。

今回は、ダイソーの『シンク下すきま収納ラック』をご紹介しました。

インテリア量販店などでは、こういったアイテムが2,000円近い価格で販売されているのでかなりお得です！人気が出そうなので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。