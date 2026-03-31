「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』をもとに、「老後に「もっと挑戦すればよかった」と後悔する人の残念な特徴」について解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「やりたいこと」と聞かれて即答できますか？

「やりたいこと」と聞いて、どう思うだろうか？

あなたは、「自分が本当にやりたいこと」を即答できるだろうか。

「将来の夢＝職業」という呪い

幼少期のころ、私は「将来の夢はなんですか？」という質問が苦手だった。

「将来の夢＝職業」という暗黙の了解を理解していなかったのだ。

私は勝手に「将来の夢＝自分が好きで、なりたいもの」だと思っていた。

だから、通知表の将来の夢を書く欄に「唐揚げ」と書いて先生に笑われたのをいまだに覚えている。

それ以来、「自分の本当にやりたいこと」が何なのか、よくわからずにいる。

「やりたいこと」がわからないとき、どうすべきなのだろうか。

「老後に後悔する人」の残念な特徴

『小学生でもできる言語化』の中には、「やりたいこと」を見つける方法について書かれたページがある。





たとえば、将来の仕事を考えるとき、自分のコアが「人を応援することに喜びを感じる」や「数字を扱うのが得意」「生き物のお世話をするのが好き」などだと分かっていれば、それに当てはまるもの（いくつかあるときは全部に当てはまるもの）を探すことで自分にとっての理想的な仕事を見つけることが可能になります。 自分が喜びを感じることや得意なこと、好きなことなど、自分という人間の中心にあるもの（コア・核）は何なのか、そのコアにもとづいてどんなことがしたいのか、そのために、これからどうしていくべきなのか……これらを言語化しておくことで、自分自身の未来をつくれるようになります。たとえば、将来の仕事を考えるとき、自分のコアが「人を応援することに喜びを感じる」や「数字を扱うのが得意」「生き物のお世話をするのが好き」などだと分かっていれば、それに当てはまるもの（いくつかあるときは全部に当てはまるもの）を探すことで自分にとっての理想的な仕事を見つけることが可能になります。 また、その仕事につくのが簡単ではないときも、「じゃあ、実現するためにはどうしたらいいのか」を言語化して行動にうつしていくことで、実現する可能性を上げられます。



さらに、言語化した自分のコアは、判断を迷ったようなときに立ち返る場所にもなってくれます。



「この試練に挑むのは大変そうだけど、自分のコアと合致しているから挑戦すべきだ」「これは自分のコアとはズレているからやらなくてよさそう」というように判断がしやすくなるわけですね。



ちなみに、ぼくが「小説家」ではなく「ショートショート作家」として活動をしているのも、言語化しているいくつかの自分のコアや、やりたいことにもとづいています。 ――『小学生でもできる言語化』より ――『小学生でもできる言語化』より

「やりたいことがわからない」と立ち止まっているうちに、気づけば何も挑戦しないまま時間は過ぎてしまう。

「わからないから」と放棄してしまった時間は、後から重みを持って自分の人生にのしかかる。

だからこそ、自分の中にあるものを言葉にすることが重要なのだ。

それに、「やりたいことがない」のなら、「ない」と言ってしまえばいい。そうすれば、「やりたいこと」なんかにとらわれず、自由な一歩を踏み出せる。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）