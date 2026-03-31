桃井かおり、具沢山鍋焼きうどんの食卓公開に反響「本格的ですごい」「美味しそう」
【モデルプレス＝2026/03/31】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが3月30日、自身のInstagramを更新。手作りの鍋焼きうどんを披露し話題となっている。
【写真】74歳女優「栄養ばっちり」ブロッコリー・卵…具沢山うどん
桃井は「鍋焼うどん！！」とつづり、食卓の写真を投稿。卵、鶏肉、椎茸、ブロッコリーがたっぷりと盛られた具沢山の鍋焼きうどんを披露した。「旦那は出汁だく贅沢な正当派」「我はここんとこ心囚われし町うどんな濃い汁派」と続け、夫婦でそれぞれ出汁の好みに違いがあることを明かした。
この投稿に、ファンからは「本格的ですごい」「美味しそう」「うどんならそれぞれに出汁を変えられますね」「栄養ばっちり」「具にブロッコリー新鮮」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】74歳女優「栄養ばっちり」ブロッコリー・卵…具沢山うどん
◆桃井かおり、鍋焼きうどんの食卓を公開
桃井は「鍋焼うどん！！」とつづり、食卓の写真を投稿。卵、鶏肉、椎茸、ブロッコリーがたっぷりと盛られた具沢山の鍋焼きうどんを披露した。「旦那は出汁だく贅沢な正当派」「我はここんとこ心囚われし町うどんな濃い汁派」と続け、夫婦でそれぞれ出汁の好みに違いがあることを明かした。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本格的ですごい」「美味しそう」「うどんならそれぞれに出汁を変えられますね」「栄養ばっちり」「具にブロッコリー新鮮」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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