「マーリンズ−ホワイトソックス」（３０日、マイアミ）

メジャーデビューから３試合連続アーチを放っている村上宗隆内野手はマーリンズ戦に２番・ＤＨで先発出場。三回の第２打席でデビューから４試合連続安打となる投手強襲内野安打を放ち、チームはヘイズの３ランなどで一挙４点を先制した。

試合前にはシカゴのスポーツを中心に取り上げる「Ｂａｒｓｔｏｏｌ Ｃｈｉｃａｇｏ」が公式Ｘで日本人ファンの行動を紹介した。同サイトは「日本の村上ファンがホワイトソックスファンに、日本にもひどい野球があるよと安心させるなんて、今日のインターネットで最も心温まる光景だ」とつづった。村上の写真と合わせて実際のツイートをアップし紹介した。

村上は開幕から３試合連続本塁打をマークしたが、チームは痛恨の３連敗スタート。３年連続１００敗以上を喫しているチームとあり、なかなか白星には結びつかない。それでも自らのバットで米ファンの度肝を抜いている村上。史上２人目となるデビューから４戦連発なるか、注目が集まっている。

試合では第１打席こそ二ゴロに倒れたが、第２打席で投手強襲安打を放ち、メジャーデビューから４戦連続安打とした。その後、ヘイズの３ランなどで一挙４点を先制した。