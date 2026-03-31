◆米大リーグ マーリンズ―ホワイトソックス（３０日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３０日（日本時間３１日午前７時４０分開始予定）、敵地・マーリンズ戦のスタメンに「２番・指名打者」でスタメン出場した。

村上は敵地でのブルワーズとの開幕カード３試合で、３本塁打。日本人、ホワイトソックスの打者としては史上初めてメジャーデビューから３試合連続本塁打を放った。メジャーでもストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス（１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に次いで４人目の快挙だった。

初回１死の第１打席は二ゴロ。１―０の３回２死一塁での第２打席では、カウント２―１からの４球目、外角低めに外れるチェンジアップを打つと三塁前にボテボテのゴロ。投手が拾ったが送球を諦める内野安打となった。メジャーデビュー以後の安打はすべて本塁打だったが、初めて本塁打以外の安打をマークした。開幕戦で１１７メートルのデビュー弾、第２戦で約１２５メートル２号、第３戦で約１１４メートルの３号と連発してきたが今回の当たりは飛距離３フィート（約９１センチ）、打球角度マイナス５４度のどん詰まり。それでも塁上では一塁コーチと言葉を交わした際に笑顔を見せていた。

続く３番ヘイズが右越えに３ラン。生還した村上は本塁付近でヘイズを迎えた。開幕３連敗中のホ軍が４点を先取した。

村上はこれまでの３試合はいずれも一塁での出場だったが、４試合目にして初めて指名打者での出場。初出場は６番だったが、２試合目で４番、３試合目で２番と打順が上がっていた。